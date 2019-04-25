Куда сходить в пасхальные выходные в Витебске. Топ-3 в афише

Источник материала: Tut.by

Если вы давно не были на природе, но у вас нет времени выбираться далеко за город, то парк Мазурино — лучший вариант: в субботу здесь откроется летний сезон. В афише также несколько пасхальных развлекательных ивентов — в «ТриО» и «Евроопте».

Открытие летнего сезона в парке Мазурино





Где: парк Мазурино (ул. Мазуринская, 1)

Когда: 27 апреля, с 10.00 и до 17.00

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Любимый витеблянами парк Мазурино в субботу откроет новый летний сезон. Весна, свежий воздух, отличная теплая погода, аттракционы, карусели, мороженое. Отличный план на выходные, не правда ли?

В парке работает прокат спортивного инвентаря и оборудования для отдыха: ролики, велосипеды, скейтборды, самокаты, настольный теннис, бадминтон, дартс, футбольные мячи, настольные игры, мангалы и шампуры.

Детская развлекательная программа



Иллюстративное фото. Фото: s1.1zoom.ru

Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в)

Когда: 27 апреля, 13.00

Сколько: вход свободный

Детям предложат веселое приключение — в торгово-развлекательном центре нужно найти деревянное «ТриО-яйцо» и обменять его на шоколадное. В программе праздника также много других забав.

Пасхальные мастер-классы



Иллюстративное фото. Фото: podelki.guru

Где: «Евроопт» (пр. Московский, 130)

Когда: 27 апреля, 14.00

На праздничные мастер-классы приглашают и детей, и взрослых.

Расписание:

14.00 — «Велiкодны сувенiр»: роспись и украшение заготовок из соленого теста или гипса в форме яиц

15.00 — «Казка на Вялiкдзень»: создание сказочных персонажей из яиц

16.00 — «Каляровыя макаронкi»: изготовление пасхальных поделок из цветных макарон.