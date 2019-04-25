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Куда сходить в пасхальные выходные в Витебске. Топ-3 в афише
26.04.2019 08:40 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если вы давно не были на природе, но у вас нет времени выбираться далеко за город, то парк Мазурино — лучший вариант: в субботу здесь откроется летний сезон. В афише также несколько пасхальных развлекательных ивентов — в «ТриО» и «Евроопте».
Открытие летнего сезона в парке Мазурино
Где: парк Мазурино (ул. Мазуринская, 1)
Когда: 27 апреля, с 10.00 и до 17.00
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Любимый витеблянами парк Мазурино в субботу откроет новый летний сезон. Весна, свежий воздух, отличная теплая погода, аттракционы, карусели, мороженое. Отличный план на выходные, не правда ли?
В парке работает прокат спортивного инвентаря и оборудования для отдыха: ролики, велосипеды, скейтборды, самокаты, настольный теннис, бадминтон, дартс, футбольные мячи, настольные игры, мангалы и шампуры.
Детская развлекательная программа
Где: ТРЦ «ТриО» (пр. Строителей, 15в)
Когда: 27 апреля, 13.00
Сколько: вход свободный
Детям предложат веселое приключение — в торгово-развлекательном центре нужно найти деревянное «ТриО-яйцо» и обменять его на шоколадное. В программе праздника также много других забав.
Пасхальные мастер-классы
Где: «Евроопт» (пр. Московский, 130)
Когда: 27 апреля, 14.00
На праздничные мастер-классы приглашают и детей, и взрослых.
Расписание:
14.00 — «Велiкодны сувенiр»: роспись и украшение заготовок из соленого теста или гипса в форме яиц
15.00 — «Казка на Вялiкдзень»: создание сказочных персонажей из яиц
16.00 — «Каляровыя макаронкi»: изготовление пасхальных поделок из цветных макарон.
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Если вы давно не были на природе, но у вас нет времени выбираться далеко за город, то парк Мазурино - лучший вариант: в субботу здесь откроется летний сезон. В афише...
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