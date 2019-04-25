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Умерла актриса Элина Быстрицкая
26.04.2019 10:34 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года.
В последние годы актриса тяжело болела.
«Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре», — добавила директор.
В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни». Однако «самая главная дорога в искусстве», по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957−1958).
После «Тихого Дона» Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, — в «Добровольцах».
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Ей был 91 год.
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