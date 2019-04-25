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Умерла актриса Элина Быстрицкая

26.04.2019 10:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года.


Фото: izbrannoe.com

В последние годы актриса тяжело болела.

«Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре», — добавила директор.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни». Однако «самая главная дорога в искусстве», по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957−1958).

После «Тихого Дона» Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, — в «Добровольцах».

 
 
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