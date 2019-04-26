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СМИ сообщили о проверке результатов голосования в финале шоу «Голос.Дети», где победила дочь Алсу

27.04.2019 08:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Первый канал» будет проводить проверку результатов голосования в финале шоу «Голос.Дети». Об этом сообщили РБК источник на «Первом канале» и собеседник в компании-производителе передачи «Красный квадрат».

«Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников», — пояснил собеседник РБК на «Первом канале».

Информацию о проверке результатов голосования подтверждает также издание «Газета.Ru» без ссылки на источник.

РБК направил запрос на «Первый канал».

Финал шоу вышел в эфир в пятницу, 26 апреля, в него прошли девять человек:

  • От команды Светланы Лободы: Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Роберт Багратян
  • От команды Валерия Меладзе: Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Максим Ержан
  • От команды Пелагеи: Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова

В заключительный этап по результатам зрительского голосования прошли Кузаков (исполнил «Как молоды мы были»), Ержан (с песней «Adagio») и Абрамова, исполнившая песню «Ты здесь». Победительницей стала Абрамова, за нее проголосовали 56,5% зрителей, за Ержана — 27,9%, за Кузакова — 15,6%.

Видео: The Voice Kids Russia/Голос Дети

Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера «Лукойла» Ралифа Сафина.

«Голос.Дети» — вокальное телевизионное шоу, адаптация нидерландского The Voice Kids. На данный момент вышло шесть сезонов.

 
 
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Во время финала шоу «Голос.Дети» были замечены признаки аномального голосования в пользу одного из участников, сообщил источник РБК. «Первый канал» проверит...
 
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