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СМИ сообщили о проверке результатов голосования в финале шоу «Голос.Дети», где победила дочь Алсу
27.04.2019 08:15 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Первый канал» будет проводить проверку результатов голосования в финале шоу «Голос.Дети». Об этом сообщили РБК источник на «Первом канале» и собеседник в компании-производителе передачи «Красный квадрат».
«Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников», — пояснил собеседник РБК на «Первом канале».
Информацию о проверке результатов голосования
РБК направил запрос на «Первый канал».
Финал шоу вышел в эфир в пятницу, 26 апреля, в него прошли девять человек:
В заключительный этап по результатам зрительского голосования прошли Кузаков (исполнил «Как молоды мы были»), Ержан (с песней «Adagio») и Абрамова, исполнившая песню «Ты здесь». Победительницей стала Абрамова, за нее проголосовали 56,5% зрителей, за Ержана — 27,9%, за Кузакова — 15,6%.
Видео:
«Голос.Дети» — вокальное телевизионное шоу, адаптация нидерландского The Voice Kids. На данный момент вышло шесть сезонов.
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Во время финала шоу «Голос.Дети» были замечены признаки аномального голосования в пользу одного из участников, сообщил источник РБК. «Первый канал» проверит...
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