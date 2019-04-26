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Пес из США по кличке Меркьюри научился играть на пианино и петь. Посмотрите, как он это делает

27.04.2019 09:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бигль из Нью-Йорка по кличке Меркьюри начал подражать своей хозяйке, которая играет на пианино. Теперь он играет на инструменте сам и даже пытается петь! Хозяева снимают талантливого Меркьюри на видео и выкладывают в интернет, и у него теперь есть свои поклонники!

 
 
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