Пес из США по кличке Меркьюри научился играть на пианино и петь. Посмотрите, как он это делает

Источник материала: Tut.by

Бигль из Нью-Йорка по кличке Меркьюри начал подражать своей хозяйке, которая играет на пианино. Теперь он играет на инструменте сам и даже пытается петь! Хозяева снимают талантливого Меркьюри на видео и выкладывают в интернет, и у него теперь есть свои поклонники!