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Эрнст сделал заявление после скандальной победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

27.04.2019 20:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети», сообщает Газета.RU.

«Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам — это нам предстоит выяснить», — сказал Эрнст.

По его словам, телеканал не имеет права воздействовать на результаты голосования.

Он также пообещал информировать о результатах начатой проверки.

Ранее ведущий шоу Дмитрий Нагиев в разговоре с корреспондентом РБК допустил аннулирование результатов финала программы.

«Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами со стороны заинтересованных лиц. Если выяснится, что все это честно, значит, это честно, и тем, кому не нравится победитель — это их проблемы. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал», — заявил РБК Дмитрий Нагиев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mikella

 
 
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Он также пообещал информировать о результатах начатой проверки.
 
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