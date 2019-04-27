С праздником Воскресения Христова!

Источник материала: Чырвоны прамень

Дорогие жители и гости Чашникского района!

От всего сердца поздравляем православных христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение!

Будучи главным православным праздником, Светлое Христово Воскресение объединяет миллионы людей по всему миру.

Этот праздник приходит не только в храмы и дома, он проникает в души и сердца людей. Благородное тепло Пасхи, её вдохновляющую атмосферу ощущаем все мы.

В дни пасхальных торжеств множится добро, люди стремятся быть участливее, милосерднее, бескорыстно поддерживать всех, кому это необходимо. Такое единение — основа крепких общественных связей, залог мира, согласия и добрососедства.

Пусть Пасха укрепит всех нас в стремлении делать добрые дела, помогать людям. Желаем оптимизма, праздничного настроения, здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Л. В. ПЛЕШКО, председатель районного исполнительного комитета,

А. Д. КОСОВ, председатель районного Совета депутатов.





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Уважаемые жители Чашникского района, дорогие братья и сестры!

Как радостно и светло становится на сердце от того, что все больше наших соотечественников называют этот жизнеутверждающий праздник самым важным среди всех знаменательных событий годового круга!

Слова «Христос воскресе! Воистину воскресе!» означают для нас главнейшую истину христианской веры.

Святая Пасха помогает по-особому понять и осознать исторические корни и глубокие традиции белорусского народа, его нравственные ценности: терпение, сострадание, любовь. В этот праздник забываются и прощаются все обиды, наступает мир и благоденствие. Пасха несет свет мира, наполняет сердца самыми добрыми чувствами, дарит радость, любовь и надежду, напоминает о высоком предназначении человека!

Примите мои самые сердечные поздравления. Всем желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и успехов во всех благих начинаниях. Пусть этот день приносит в каждый дом радость и надежду, хорошее настроение, благополучие и уверенность в завтрашнем дне, мир, любовь и согласие.

Воистину Христос воскресе!

Владимир Коледа, благочинный церквей Чашникского округа, настоятель прихода храма Преображения Господня, протоиерей.

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Дорогие чашничане!

В Светлый Праздник Христова Воскресения приветствую вас и молитвенно желаю приобщиться благодатной радости этого Светлого Праздника.

Христос воскрес! Нет слов более животворящих, чудодейственных, как эти. Христос воскрес! И в этом — победа жизни. Христос воскрес! Христос воскрес! И сила смерти уже побеждена, а безнадежность жизни во грехе сокрушена. Звучит благовест о Воскресении, о жизни, звучит по-разному. Звучит то праздничным победным звоном колоколов на весь мир, то шепотком и робко, а то замирает и будто умирает совсем, чтобы вдруг неведомой, незримой силой опять и опять вознестись, достигая сердец. И сила эта — любовь Христова к нам. Будем же продолжать свидетельствовать о Воскресении Христа не только взаимными приветствиями и поздравлениями, но и действием силы Его Воскресения в наших делах в многотрудной земной жизни, чтобы наследовать по неизреченной милости Господней вечную Пасху и бесконечную радость как на небе, так и на земле.

Воистину воскресе Христос!

Алексей Шауро, благочинный Новолукомльского округа, протоиерей.