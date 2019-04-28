Инноватика – путь к успеху

Источник материала: Газета Авангард





В ходе реализации инновационного проекта «Внедрение модели формирования метапредметных компетенций у обучающихся на второй ступени общего среднего образования и в условиях учреждения дополнительного образования детей и молодёжи» образцовый ансамбль танца «Мілавіца» активно участвует и показывает высокие результаты в районных, областных, республиканских и международных конкурсах и фестивалях.

В рамках «Недели детей и молодежи», которая прошла в марте в городе Минске, учащиеся образцового ансамбля танца «Мілавіца» приняли участие в «Республиканском фестивале по хореографии среди учреждений образования» и добавили в свою копилку два Диплома I степени и три Диплома II степени.

Прекрасный результат показали учащиеся «Мілавіцы» в V Республиканском смотре-конкурсе детского творчества «Здравствуй, мир!», который проходил под девизом «Як ты сэрцу майму міла, дарагая Беларусь!» На церемонии награждения, которая состоялась 13 апреля Гомельском государственном областном Дворце творчества детей и молодежи, им были вручены Диплом III степени Министерства образования Республики Беларусь, Диплом I степени и два Диплома II степени Главного управления образования Гомельского облисполкома.

Кабаева Людмила Александровна, руководительь образцового ансамбля танца «Мілавіца»:

— Мне бы хотелось, чтобы работа в рамках инновационного проекта по развитию коммуникативных компетенций была эффективной, ребята не просто научились навыкам общения, а умели бы легко ориентироваться в любой жизненной ситуации. Коммуникативные навыки очень важны для личностного развития вообще, так как определяют успешность взаимодействия с миром, окружающими людьми, самим собой, а также позволяют самовыражаться через творчество.

Желаем дальнейших успехов образцовому ансамблю танца «Мілавіца»!