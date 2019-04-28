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«Светоч» - дипломант 2 степени IX республиканского фестиваля хорового искусства «Ад Шчырага сэрца».

29.04.2019 — Новости Культуры | Единство  
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Источник материала: Единство

На протяжении многих лет ему удавалось удерживать на высоком творческом уровне капеллу белорусских автомобилестроителей, а также образцовый детский хор городского Дома культуры. Еще одним направлением творческой деятельности Эдуарда Щирого стало сочинение музыки. Композитор умер в 1999 году. В память о его заслугах в Жодино проводится фестиваль хорового искусства».

Символично, что в IX фестивале принимали участие девять академических хоров и вокальных ансамблей с составом участников в возрасте от 16 до 55 лет из Минска, Барановичей, Бобруйска, Кличева, Жодино и Борисова. Дирекция фестиваля утвердила по предварительной заявке участие двух коллективов из Борисовского района аг. Старо-Борисов: народную хоровую капеллу «Светоч» Дома культуры и вокальный ансамбль «Зарождение» детской школы искусств, которыми руководит талантливый и инициативный педагог, хоровой дирижёр, солистка капеллы Оксана Павлова.

Каждый коллектив-участник фестиваля представлял конкурсную программу с обязательным исполнением произведения Эдуарда Щирого из сборника «Жураўліная даль» на выбор – «Адлятаюць лебедзі», «Сцелiцца туман», «Ночка зорная купальная», «Апошняя любоў» и др.

В состав жюри вошли высококвалифицированные специалисты и деятели культуры. Председатель жюри народный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического народного хора им. Г.И. Цитовича М.П. Дриневский; директор Минского областного центра народного творчества И.Р. Позняк; хормейстер, лауреат премии Федерации профсоюзов Беларуси С.С. Иванова, директор Дворца культуры ОАО «БЕЛАЗ» Г.А Смольский и др.

В финале фестиваля после конкурса и гала-концерта сводный хор исполнил песню Эдуарда Щирого «Беларусь мая - любоў».

Мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Финансирование фестиваля осуществлялось ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и Жодинским городским исполнительным комитетом. Все коллективы уехали с Дипломами, букетами цветов, подарочными миниатюрами самого большого в мире самосвала, а победители с ценными подарками.

Специальных призов организаторов конкурса удостоились коллективы: обладатель Гран-при фестиваля, молодежный хор «Элегия» из Баранович (приз - телевизор), дипломант І степени и лучший исполнитель песни композитора народная хоровая капелла им. Э.Щирого ДК автозавода г. Жодино (приз - акустическая система). Обладатель почетного второго места народная хоровая капелла «Светоч» Старо-Борисовского СДК Борисовского района (приз - акустическая система). Диплом III степени у народного вокального ансамбля «Дзяўчаты» из Бобруйска (приз - акустическая система).

ГУК «Районный центр народного творчества» г. Борисова, участники фестиваля выражают благодарность отделу идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Борисовского райисполкома за оказанную помощь в организации поездки.

/Ведущий методист ГУК РЦНТ Наталья Лапаревич/

 
Теги: Минск
 
 
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13 апреля во Дворце культуры ОАО "БЕЛАЗ" г. Жодино состоялся IX открытый республиканский фестиваль хорового искусства «Ад Шчырага сэрца». «Эдуард Щирый заслуженный...
 
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