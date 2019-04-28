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Поцелуи, селфи и фонтан: как проходит воскресный вечер у Дворца спорта

29.04.2019 15:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Волейбол, селфи, купание в фонтане и поцелуи на закате. По-настоящему теплые вечера активные жители столицы решили провести не дома, а на улице, у популярного среди любителей активного отдыха фонтана, рядом с Дворцом спорта. Воскресным вечером у фонтана собрались около ста человек.

Закаты и виды на Верхний город привлекают не только любителей романтики, но и тех, кто охотится за эффектными селфи. К тому же минчане, очевидно, устали от холодов и стремятся скорее примерить летние наряды. Да и фонтаны, которые включили в минувшую пятницу, привлекают не только детей, но и истосковавшихся по летним ощущениям взрослых.















 
 
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Популярное у столичной молодежи место, фонтан у Дворца спорта, облюбовали любители активного отдыха на свежем воздухе. Велосипеды, скейтборды, волейбол и просто...
 
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