Поцелуи, селфи и фонтан: как проходит воскресный вечер у Дворца спорта

Источник материала: Tut.by

Волейбол, селфи, купание в фонтане и поцелуи на закате. По-настоящему теплые вечера активные жители столицы решили провести не дома, а на улице, у популярного среди любителей активного отдыха фонтана, рядом с Дворцом спорта. Воскресным вечером у фонтана собрались около ста человек.

Закаты и виды на Верхний город привлекают не только любителей романтики, но и тех, кто охотится за эффектными селфи. К тому же минчане, очевидно, устали от холодов и стремятся скорее примерить летние наряды. Да и фонтаны, которые включили в минувшую пятницу, привлекают не только детей, но и истосковавшихся по летним ощущениям взрослых.























































