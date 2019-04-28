Ого! В Японии вышла манга по книге известной белорусской писательницы

Источник материала: Tut.by

Японский художник и иллюстратор Кейто Коуме (Keito Koume) начал издавать мангу по мотивам книги «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил Алексей Лесин, сотрудник Национального исторического музея Беларуси.





Манга — это японские комиксы





Кейто Коуме выложил в открытый доступ лишь первую главу без перевода (это история о прачках).







