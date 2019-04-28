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Ого! В Японии вышла манга по книге известной белорусской писательницы
29.04.2019 16:49 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Японский художник и иллюстратор Кейто Коуме (Keito Koume) начал издавать мангу по мотивам книги «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич. Об этом на своей странице в фейсбуке
Манга — это японские комиксы
Кейто Коуме выложил в открытый доступ лишь
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Японский художник и иилюстратор Кейто Коуме начал издавать мангу по мотивам книги «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич
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