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Витеблян приглашают меняться растениями. Можно приносить и рассаду для дачи, и комнатные цветы

01.05.2019 08:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, зимой в арт-пабе «Торвальд» обменивались пирогами? Было очень вкусно и душевно. А весной команда «Витебск для меня» придумала новую интересную акцию — «Зеленый базар».

«Зеленый базар» в «Торвальде» пройдет 1 мая. Начнется он в 12.00 и продлится пять часов. В программе — фри-маркет и обмен растениями. Можно, например, принести комнатные цветы и рассаду для посадки на даче. 

Организаторы обещают хорошую музыку и приятную компанию. Дополнительная информация — по телефону: +375 25 913−38−76.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Зеленый базар» в «Торвальде» пройдет 1 мая. Начнется он в 12.00 и продлится пять часов.
 
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