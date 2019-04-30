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Витеблян приглашают меняться растениями. Можно приносить и рассаду для дачи, и комнатные цветы
01.05.2019 08:50 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните, зимой в арт-пабе «Торвальд»
«Зеленый базар» в «Торвальде» пройдет 1 мая. Начнется он в 12.00 и продлится пять часов. В программе — фри-маркет и обмен растениями. Можно, например, принести комнатные цветы и рассаду для посадки на даче.
Организаторы обещают хорошую музыку и приятную компанию. Дополнительная информация — по телефону: +375 25 913−38−76.
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«Зеленый базар» в «Торвальде» пройдет 1 мая. Начнется он в 12.00 и продлится пять часов.
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