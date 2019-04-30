Витеблян приглашают меняться растениями. Можно приносить и рассаду для дачи, и комнатные цветы

Источник материала: Tut.by

Помните, зимой в арт-пабе «Торвальд» обменивались пирогами ? Было очень вкусно и душевно. А весной команда «Витебск для меня» придумала новую интересную акцию — «Зеленый базар».

«Зеленый базар» в «Торвальде» пройдет 1 мая. Начнется он в 12.00 и продлится пять часов. В программе — фри-маркет и обмен растениями. Можно, например, принести комнатные цветы и рассаду для посадки на даче.

Организаторы обещают хорошую музыку и приятную компанию. Дополнительная информация — по телефону: +375 25 913−38−76.