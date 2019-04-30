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В Канаде пума испугалась спасателей и залезла на дерево. Смотрите, как ее снимали

01.05.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители канадского города Виктория заметили пуму, которая прогуливалась недалеко от местного госпиталя, и позвали на помощь. Спасатели в попытках поймать животное загнали его на дерево. Само собой, пуму пришлось оттуда доставать. Это оказалось сложнее, чем снять с ветки котенка.

 
 
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Жители канадского города Виктория заметили пуму, которая прогуливалась недалеко от местного госпиталя, и позвали на помощь. Спасатели в попытках поймать животное...
 
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