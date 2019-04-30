Звезда белорусской оперетты. Наталье Гайде - 80

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 1 мая, свой юбилей отмечает народная артистка Беларуси Наталья Гайда, звезда белорусской оперетты. Вашему вниманию — редкое видео 1970-х годов из архива кинофотофонодокументов.



Наталья Гайда. Фото: архив Музыкального театра

Наталья Гайда родилась в Свердловске (в советское время так назывался Екатеринбург) и первоначально планировала связать свою жизнь с юриспруденцией (она окончила Свердловский юридический институт по специальности «правоведение»). Но желание выступать на сцене оказалось сильнее: Наталья Викторовна поступила в Уральскую государственную консерваторию и уже на четвертом курсе вышла на сцену Свердловского театра оперы и балета.

В 1969 году она вместе с мужем Юрием Бастриковым (в будущем народным артистом Беларуси) получила приглашение из Минска и перешла в труппу Оперного театра. Но ее легкое лирико-колоратурное сопрано больше подходило к оперетте. Поэтому когда через год в городе был создан Театр музкомедии, Гайда перешла в новый коллектив и быстро стала самой яркой звездой минской труппы.

Долгие годы Музкомедия — в отличие от балетной труппы Оперного, лучших театров драмы и кукол — не могла похвастаться сильными режиссерскими работами. Поэтому массовый зритель ходил именно на Гайду.

В архивном видео вы можете увидеть Наталью Викторовну в оперетте «Марица», поставленной в 1975 году. А вообще она исполнила более шести десятков различных партий в классических опереттах, музыкальных комедиях, мюзиклах и до сих пор выходит на сцену родного Музыкального.

Телефильм «Когда мы влюблены» /"Наталья Гайда"/, 1978 г., реж. А. Сакевич, опер. В. Васиневский; БТ, «Телефильм». Материалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.