ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезда белорусской оперетты. Наталье Гайде - 80

01.05.2019 15:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 1 мая, свой юбилей отмечает народная артистка Беларуси Наталья Гайда, звезда белорусской оперетты. Вашему вниманию — редкое видео 1970-х годов из архива кинофотофонодокументов.


Наталья Гайда. Фото: архив Музыкального театра

Наталья Гайда родилась в Свердловске (в советское время так назывался Екатеринбург) и первоначально планировала связать свою жизнь с юриспруденцией (она окончила Свердловский юридический институт по специальности «правоведение»). Но желание выступать на сцене оказалось сильнее: Наталья Викторовна поступила в Уральскую государственную консерваторию и уже на четвертом курсе вышла на сцену Свердловского театра оперы и балета.

В 1969 году она вместе с мужем Юрием Бастриковым (в будущем народным артистом Беларуси) получила приглашение из Минска и перешла в труппу Оперного театра. Но ее легкое лирико-колоратурное сопрано больше подходило к оперетте. Поэтому когда через год в городе был создан Театр музкомедии, Гайда перешла в новый коллектив и быстро стала самой яркой звездой минской труппы.

Долгие годы Музкомедия — в отличие от балетной труппы Оперного, лучших театров драмы и кукол — не могла похвастаться сильными режиссерскими работами. Поэтому массовый зритель ходил именно на Гайду.

В архивном видео вы можете увидеть Наталью Викторовну в оперетте «Марица», поставленной в 1975 году. А вообще она исполнила более шести десятков различных партий в классических опереттах, музыкальных комедиях, мюзиклах и до сих пор выходит на сцену родного Музыкального.

Телефильм «Когда мы влюблены» /"Наталья Гайда"/, 1978 г., реж. А. Сакевич, опер. В. Васиневский; БТ, «Телефильм».

Материалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 мая свой юбилей отмечает народная артистка Беларуси Наталья Гайда, звезда белорусской оперетты. Вашему вниманию - редкое видео 1970-х годов из архива...
 
Новости дня
Новости культуры
 
В Канаде пума испугалась спасателей и залезла на дерево. Смотрите, как ее снимали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика