В Сендайском сквере провели чайную церемонию: было неожиданно многолюдно

Источник материала: Tut.by

1 мая с 12.00 до 16.00 в Сендайском сквере Минска проходила японская чайная церемония. Вход был свободный, участие — по предварительной регистрации. По оценкам TUT.BY, в сквер посмотреть на искусство чайных дел мастера, профессора школы чайной церемонии Урасэнкэ Юко Кацура пришло более 60 минчан. Смотрите, как это было.























