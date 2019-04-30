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В Сендайском сквере провели чайную церемонию: было неожиданно многолюдно

01.05.2019 16:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 мая с 12.00 до 16.00 в Сендайском сквере Минска проходила японская чайная церемония. Вход был свободный, участие — по предварительной регистрации. По оценкам TUT.BY, в сквер посмотреть на искусство чайных дел мастера, профессора школы чайной церемонии Урасэнкэ Юко Кацура пришло более 60 минчан. Смотрите, как это было.







 
Теги: Минск
 
 
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Вход был свободный, участие - по предварительной регистрации.
 
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