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В Сендайском сквере провели чайную церемонию: было неожиданно многолюдно
01.05.2019 16:07 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 мая с 12.00 до 16.00 в Сендайском сквере Минска проходила японская чайная церемония. Вход был свободный, участие — по предварительной регистрации. По оценкам TUT.BY, в сквер посмотреть на искусство чайных дел мастера, профессора школы чайной церемонии Урасэнкэ Юко Кацура пришло более 60 минчан. Смотрите, как это было.
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Вход был свободный, участие - по предварительной регистрации.
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