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Фонтаны, карусели, май. Как Могилев проводит День труда

01.05.2019 16:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

День труда Могилев отмечает традиционным открытием фонтанов, очередями в парке аттракционов и концертами в центре города. Погода не подкачала — и горожане наслаждаются выходным в середине рабочей недели, фотографируются и гуляют.

Кроме традиционных фонтанов, заработал «сухой» фонтан около административно-делового центра «Атриум». Его автор Геннадий Головчик пояснил TUT.BY, что это пробный запуск в честь 1 мая и фонтан не работает в полную силу. Откроют его вместе «Атриумом» примерно в начале июля.







Каскадный фонтан на лестнице в Подниколье также заработал 1 мая. Площадка около него и часть парка превратились в огромную детскую площадку с аттракционами, ростовыми куклами-мультяшками, сладостями, играми.







Парк аттракционов на проспекте Пушкинском работает уже более недели, но именно сегодня тут было очень многолюдно. Длинные очереди выстроились к четырем детским каруселям, так как покататься на них сегодня можно было бесплатно.








 
Теги: Могилев
 
 
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Парк в Подниколье превратился в огромную детскую площадку с аттракционами, ростовыми куклами-мультяшками, сладостями.
 
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