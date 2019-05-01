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Герцогиня Кейт опубликовала фото повзрослевшей дочери

02.05.2019 07:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фото принцессы Шарлотты опубликованы в официальном Twitter Кенсингтонского дворца.


KensingtonRoyal/twitter

«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться тремя новыми фотографиями Принцессы Шарлотты накануне ее четвертого дня рождения», — указывается в подписи к ним.


KensingtonRoyal/twitter

Как сообщается, фотографии были сделаны в апреле в Кенсингтонском дворце и в резиденции дом в Норфолке. Сфотографировала юную принцессу ее мама, герцогиня Кембриджская, которая к слову является членом Королевского фотографического общества и ранее не раз уже публиковала свои работы.


KensingtonRoyal/twitter

Принцесса Шарлотта Елизавета Диана появилась на свет 2 мая в лондонской больнице Святой Марии. Ее первое имя является женской формой имени Чарльз, которое носит ее дедушка, второе имя было ей дано в честь прабабушки — королевы Елизаветы II, а третье — в память о покойной бабушке — принцессе Уэльской Диане. Шарлотта стала четвертой в списке наследников престола вслед за своим дедом — принцем Чарльзом, отцом — принцем Уильямом и братом Джорджем.

 
 
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«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться тремя новыми фотографиями Принцессы Шарлотты накануне ее четвертого дня рождения», - указывается в подписи...
 
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