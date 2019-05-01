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Герцогиня Кейт опубликовала фото повзрослевшей дочери
02.05.2019 07:26 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фото принцессы Шарлотты опубликованы
«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться тремя новыми фотографиями Принцессы Шарлотты накануне ее четвертого дня рождения», — указывается в подписи к ним.
Как сообщается, фотографии были сделаны в апреле в Кенсингтонском дворце и в резиденции дом в Норфолке. Сфотографировала юную принцессу ее мама, герцогиня Кембриджская, которая к слову
Принцесса Шарлотта Елизавета Диана
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«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться тремя новыми фотографиями Принцессы Шарлотты накануне ее четвертого дня рождения», - указывается в подписи...
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