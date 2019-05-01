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Много-много сыра и немного истории. В Славгороде пройдет гастрономический фестиваль

02.05.2019 09:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фестиваль сыра пройдет в Славгороде 5 мая — c дегустациями и продажей домашних сыров, мастер-классами и концертом, сообщает Славгородский райисполком. Площадкой для восьмого по счету фэста станет территория около Центра культуры.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Домашний сыр — кулинарный бренд района. Потому на дегустации и продаже будет много его видов: твердый и мягкий, плавленый и творожный, сулугуни и брынза, сырница и сырные лепешки, сладкий и соленый, с различными приправами и наполнителями. И, как показывает практика, разметают его ну очень быстро.

На фестивале развернется и агротуристическая площадка. Хозяева агроусадеб Славгородского района представят свои возможности по приему туристов, свои локальные турпродукты, а также угостят блюдами национальной кухни и старинными традиционными напитками.

Программа гастрономического фестиваля «Гаспадарчы сыр — 2019»

09.00 — 16.00 — выставка-продажа ремесленников из Беларуси и России, продовольственных и промышленных товаров;

09.30 — 16.00 — выставка-продажа продукции мастеров-сыроваров Славгородского района и ОАО «Бабушкина крынка»;

10.00 — 11.00 — концертно-игровая программа;

10.00 — 15.00 — работа площадок агроусадеб и здорового образа жизни;

10.00 — 16.00 — квест «Дорогою добра»;

10.00 — 16.00 — обзорные автобусные экскурсии по туристическим объектам района (площадка на улице Октябрьской);

11.00 — открытие фестиваля с участием творческих коллективов Беларуси и России;

17.00 — 19.00 — фестиваль красок «Холи»;

20.00 — 22.00 — вечерняя развлекательная программа.

Кроме того, в Славгороде будут работать детские карусели. А около Свято-Петро-Павловского храма — памятника в деревне Лесная — откроется выставка «Духоўная спадчына роднай зямлі». Там же с 09.30 до 16.00 будет работать сырная лавка.

 
 
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В Славгороде 5 мая будут дегустации и продажа домашних сыров, мастер-классы и концерты.
 
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