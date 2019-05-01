Слониха узнала смотрителя зоопарка спустя 35 лет: встречу сняли на видео

Источник материала: Tut.by

В немецком городе Нойнкирхен состоялась невероятная встреча: бывший смотритель британского зоопарка Питер Адамсон и слониха Кирсти впервые увиделись спустя 35 лет после разлуки. Питер ухаживал за животным с начала 70-х до 1984 года, но потом слониху переместили в другой зоопарк. Отыскать ее мужчина смог только сейчас. Он специально приехал в Германию — и слониха его узнала!