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Слониха узнала смотрителя зоопарка спустя 35 лет: встречу сняли на видео
02.05.2019 12:41 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В немецком городе Нойнкирхен состоялась невероятная встреча: бывший смотритель британского зоопарка Питер Адамсон и слониха Кирсти впервые увиделись спустя 35 лет после разлуки. Питер ухаживал за животным с начала 70-х до 1984 года, но потом слониху переместили в другой зоопарк. Отыскать ее мужчина смог только сейчас. Он специально приехал в Германию — и слониха его узнала!
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Мужчина ухаживал за животным еще в прошлом веке.
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