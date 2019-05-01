Финберг: все свои программы и фестивали посвящаю родной Беларуси

Источник материала: БелТА

Встретиться с художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Беларуси профессором Михаилом Финбергом в спокойной обстановке не так просто, несмотря на то, что его рабочий день начинается в 7 утра. Все мысли маэстро заняты подготовкой к фестивалям, разработкой новых маршрутов и, конечно, репетициями, во время которых он старается с ювелирной точностью учесть каждый момент очередной программы. В чем секрет успеха коллектива и его дальнейших планах, корреспондент БЕЛТА узнавала из первых уст.

- Михаил Яковлевич, говорят, вы жуткий трудоголик и встаете чуть ли не с первыми петухами.

- Я действительно просыпаюсь очень рано - в три-четыре часа утра, в свой офис на улице Киселева прихожу в семь. С вечера, как правило, накапливается много дел, приходится оперативно их решать, ведь уже в 9.00 начинается репетиция оркестра.

- Что для вас главное в работе?

- Качество и еще раз качество. И над этим мы в оркестре работаем очень серьезно. Это все: интонация, соединение слов с музыкой. Надо всегда понимать, что и для кого ты делаешь, только тогда программа будет успешной и понравится зрителю.

- Вы очень требовательный к себе человек. Музыканты оркестра также отдаются делу?

- Я благодарен судьбе, что у меня получились собрать в оркестре настоящих профессионалов своего дела. У нас очень хорошие сложились отношения внутри коллектива. Все - и музыканты, и солисты - работают с полной отдачей, что позволяет добиваться успеха и высокого качества. Это действительно так, поэтому билеты на все наши программы продаются в первые дни их реализации. Все концерты аншлаговые, где бы мы ни выступали: и в Минске, и в малых, и больших городах. Это не так просто, но мы этого добились. Подчеркну: мы работаем без фонограммы, исключительно вживую. А на сцене нет второго дубля, поэтому все это результат каждодневных репетиций.

После каждого концерта я всегда собираю оркестр, и мы обсуждаем какие-то недочеты, помарки. Но при этом, чтобы вы знали, у нас лучшая группа трубачей, лучшая группа трамбонов, саксофонов, ритма и лучшие вокалисты.

- По какому принципу набираете музыкантов и исполнителей?

- Мы принимаем в коллектив людей с хорошим музыкальным образованием, опытом работы, тех, кто борется за качество и гордится тем, что живет в Беларуси. Вообще, все свои программы и фестивали я посвящаю родной стране. Наш оркестр действительно очень много поездил по Беларуси. Пожалуй, нет такого района, где бы мы ни работали. И это не единичные концерты. В каждом маленьком городе делаем фестиваль белоруской песни, поэзии, музыки, и таких, если подсчитать, уже организовано 578. В этих городах нас хорошо знают, любят и ждут. Хотим, чтобы люди в регионах больше знали о белорусской музыке, белорусских музыкантах и композиторах.

Мы проехали всю чернобыльскую зону. В Чечерске я уже был 13 раз, в Хойниках - 9. И каждый раз по четыре-пять концертов. Мы приезжаем, даем мастер-классы. Вот, к примеру, в Хойниках к нам на встречу пришли все учителя города. После моего мастер-класса они не хотели уходить.

Недавно отметили юбилеи Аллы Пугачевой и Валерия Леонтьева. Эти программы с большим интересом были восприняты публикой.

- А как рождаются ваши новые программы?

- По-разному. Иногда ночью, иногда днем или на каких-то других концертах. Надо много думать. Иногда даже с самим собой спорить.

- Сейчас над чем работаете?

- Мы уезжаем 8 мая в Осиповичи, где презентуем новую программу ко Дню Победы и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - "Мир нашей земле". Прозвучат лучшие песни военных лет советских и белорусских композиторов. Откроет концерт патриотическая песня "Священная война". Это все будет сопровождаться действом на сцене. Все будет органично и красиво. Потом у нас запланирован Бобруйск. 9 мая выступаем в Новогрудке. День Победы для меня, как и для многих белорусов, - особенный день. Мой отец воевал, дошел до Сталинграда. Мой родной брат дошел до Берлина. Остальные братья и сестры погибли в эвакуации в годы войны.

Что касается других проектов, уже приступили к подготовке нового джазового фестиваля, который состоится зимой. Джаз не просто исполнить, но еще сложнее найти необходимый материал. Поэтому каждый день над этим работаю. В разработке программа, посвященная Эдди Рознеру - основателю белорусского джаза. Когда он приезжал в Минск со своим оркестром, нельзя было купить билет. С аншлагом всегда проходили выступления оркестров Анатолия Кролла, Олега Лундстрема, Георгия Гараняна, Юрия Саульского, Вадима Людвиковского. Я бы хотел, чтобы эти имена не забывались. Мы подготовили много программ, посвященных этим выдающимся людям. Но это не говорит, что мы повторяемся. Это все исключительно новые программы в нашей обработке.

- Михаил Яковлевич, знаю, что всегда с особым волнением вы выступаете на своей малой родине. Могли ли мечтать в детстве, что достигнете таких высот?

- Нет, конечно. Я и представить не мог, что буду работать в джазовом оркестре. В детстве в музыкальной школе я занимался скрипкой. Был воспитанником Курского военного оркестра, затем военного оркестра штаба Белорусского военного округа, артистом оркестра Белорусского радио и телевидения, главным дирижером оркестра Минского государственного цирка. Окончил Белорусскую государственную консерваторию по специальности "тромбон" и аспирантуру при ней по специальности "оркестровое дирижирование". Я всю жизнь учился и счастлив, что мне удалось работать с многими выдающимися музыкантами. И вот уже 32 года руковожу Национальным академическим концертным оркестром Беларуси. На Аллее звезд в Москве есть и моя звезда.

Когда я выступаю в малых городах и вижу глаза зрителей в зале, то вспоминаю свою малую родину. Есть такая деревня Мелешковичи под Мозырем. Я сам из простой семьи. Родители всегда меня учили, что нужно любить свою страну, быть ей полезным. Я пронес это через всю жизнь.

- В чем секрет успеха вашего коллектива?

- Успех в том, что мы подходим профессионально к делу и все доводим до конца. Наш оркестр научился органически соединять академическое образование с джазовым, эстрадным. Вот мы сейчас живем и работаем в 2019 году, а я думаю уже про 2021-2022 годы. Нам есть что показать родной стране и любимым землякам.

Светлана СУХАРКО,

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