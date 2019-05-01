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Даже смотреть страшно! Канадцы показали самый быстрый в мире аттракцион

02.05.2019 14:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вам было когда-нибудь страшно в парке развлечений? Нет? Значит, вы еще не ездили на новой канадской горке Yukon Striker. Все потому, что этот аттракцион — самый быстрый в мире. Его пассажирам предстоит лететь с огромной высоты на скорости 130 км/ч. Вот видео от первого лица с Yukon Striker.

 
 
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