Даже смотреть страшно! Канадцы показали самый быстрый в мире аттракцион

Источник материала: Tut.by

Вам было когда-нибудь страшно в парке развлечений? Нет? Значит, вы еще не ездили на новой канадской горке Yukon Striker. Все потому, что этот аттракцион — самый быстрый в мире. Его пассажирам предстоит лететь с огромной высоты на скорости 130 км/ч. Вот видео от первого лица с Yukon Striker.