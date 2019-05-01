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Настоящий Первомай в парках, у воды и на Зыбицкой. Как минчане провели Праздник труда

02.05.2019 15:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный день солидарности трудящихся, Праздник труда, с детства знакомый белорусам всех возрастов Первомай, меняет свой идеологический облик в демократическую сторону. Меньше стало обязаловки по посещению традиционных митингов Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), больше появилось возможностей провести его в свое удовольствие и с пользой.

За один день можно сгонять в Вильнюс, где 1 мая — обычный рабочий день, а можно сделать нехитрый выбор, не покидая границ Минска, или в крайнем случае района. Поиграть в пляжный волейбол, прокатиться на электричке на дачу и вскопать грядки, убрать могилы перед Радуницей, пожарить шашлык или сходить в парк Победы на митинг ФПБ, не оставив без внимания традиционные ларьки с чебуреками и пивом.

Закончить «тренировочный» выходной перед «длинными майскими» многие решили вечерним променадом по Зыбицкой. Впереди три рабочих дня, а потом почти неделя возможностей для отдыха, дачи и путешествий. Вы еще не решили, как проведете эти дни?










 
Теги: Минск
 
 
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Международный день солидарности трудящихся, Праздник труда, с детства знакомый белорусам всех возрастов Первомай, меняет свой идеологический облик в...
 
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