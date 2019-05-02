ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

03.05.2019 06:27 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В США в возрасте 74 лет скончался актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в киносаге «Звездные войны». Он скончался в своем доме в окружении близких, говорится в сообщении его семьи. Причина смерти не называется.


Фото: Reuters

Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии — «Новая надежда», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Также он облачался в костюм косматого персонажа из племени Вуки для третьего эпизода киносаги «Месть ситхов» и эпизода «Пробуждение силы» из новой трилогии.

«Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это видно по каждому кадру… Для него семья „Звездных войн“ значила гораздо больше, чем просто роль в фильме. Люди, с которыми он общался, стали для него друзьями и семьей на десятилетия, он их очень любил», — говорится в сообщении родных актера.

Кинематографисты проявили интерес к Мейхью в 1976 году, когда он работал в одной из лондонских больниц. Но свою главную роль он получил у Джорджа Лукаса в 1977 году в «Новой надежде».

В 2015 году актер, рост которого можно назвать гигантским — 2 м 18см, рассказал в интервью журналу People, что ему не терпится вновь сыграть свою самую известную роль Чубакки в фильме «Пробуждение силы». Также он прокомментировал встречу со своим товарищем по экрану Харрисоном Фордом, сыгравшим в «Звездных войнах» Хана Соло.

«Мы сидели в наших трейлерах в Англии, и кто-то постучал в дверь. Это был Харрисон. Он сказал: „Привет, дружище, как ты? Тебе снова нужно залезть в свой старый костюм, да?“. Затем мы крепко обнялись, и все было снова как прежде».

Актер активно участвовал в благотворительных акциях, и семья попросила поклонников его творчества увековечить его память не цветами, а пожертвованиями в его благотворительный фонд The Peter Mayhew Foundation.

Церемония памяти Питера Мейхью для близких и друзей актера пройдет 29 июня, а все поклонники смогут вспомнить актера на траурной церемонии, которая состоится в декабре в Лос-Анджелесе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер активно участвовал в благотворительных акциях, и семья попросила поклонников его творчества увековечить его память не цветами, а пожертвованиями в его...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Как выглядит трехглазая змея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска
03.05.2019
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика