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Умер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
03.05.2019 06:27 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В США в возрасте 74 лет скончался актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в киносаге «Звездные войны». Он скончался в своем доме в окружении близких, говорится в сообщении его семьи. Причина смерти не называется.
Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии — «Новая надежда», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Также он облачался в костюм косматого персонажа из племени Вуки для третьего эпизода киносаги «Месть ситхов» и эпизода «Пробуждение силы» из новой трилогии.
«Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это видно по каждому кадру… Для него семья „Звездных войн“ значила гораздо больше, чем просто роль в фильме. Люди, с которыми он общался, стали для него друзьями и семьей на десятилетия, он их очень любил», — говорится в сообщении родных актера.
Кинематографисты проявили интерес к Мейхью в 1976 году, когда он работал в одной из лондонских больниц. Но свою главную роль он получил у Джорджа Лукаса в 1977 году в «Новой надежде».
В 2015 году актер, рост которого можно назвать гигантским — 2 м 18см,
«Мы сидели в наших трейлерах в Англии, и кто-то постучал в дверь. Это был Харрисон. Он сказал: „Привет, дружище, как ты? Тебе снова нужно залезть в свой старый костюм, да?“. Затем мы крепко обнялись, и все было снова как прежде».
Актер активно участвовал в благотворительных акциях, и семья попросила поклонников его творчества увековечить его память не цветами, а пожертвованиями в его благотворительный фонд The Peter Mayhew Foundation.
Церемония памяти Питера Мейхью для близких и друзей актера пройдет 29 июня, а все поклонники смогут вспомнить актера на траурной церемонии, которая состоится в декабре в Лос-Анджелесе.
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Актер активно участвовал в благотворительных акциях, и семья попросила поклонников его творчества увековечить его память не цветами, а пожертвованиями в его...
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