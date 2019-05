Умер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Источник материала: Tut.by

В США в возрасте 74 лет скончался актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в киносаге «Звездные войны». Он скончался в своем доме в окружении близких, говорится в сообщении его семьи. Причина смерти не называется.

Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии — «Новая надежда», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Также он облачался в костюм косматого персонажа из племени Вуки для третьего эпизода киносаги «Месть ситхов» и эпизода «Пробуждение силы» из новой трилогии.

«Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это видно по каждому кадру… Для него семья „Звездных войн“ значила гораздо больше, чем просто роль в фильме. Люди, с которыми он общался, стали для него друзьями и семьей на десятилетия, он их очень любил», — говорится в сообщении родных актера.