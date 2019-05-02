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Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

03.05.2019 14:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семья российской певицы Алсу осудила травлю Микеллы Абрамовой, дочери певицы, после скандальной победы в шоу «Голос. Дети». Соответствующий статус появился в Instagram Залины Сафиной, жена брата Алсу.


Фото: instagram.com/alsou_a

Залина охарактеризовала Микеллу как «яркую, трудолюбивую, жизнерадостную, креативную и харизматичную девочку, которой выпал шанс участвовать в популярной программе и заявить о своем творческом таланте».

— У этого ребенка Музыка в крови, она везде и всегда поет. У нее просто потрясающий голос, — написала Залина Сафина.

По ее мнению, «бесчеловечно осуждать и травить победу десятилетнего ребенка, только потому что её мама известная певица».

— Успокойтесь, ведь каждый из нас родитель или будущий родитель и подумайте какого было бы нашему ребенку, когда его все вокруг травят. Мы должны показывать достойный пример нашему продолжению, а не осуждать ребенка за его победу.

Финал шоу «Голос. Дети» вышел в эфир в пятницу, 26 апреля, в него прошли девять человек, в том числе 10-летняя Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера «Лукойла» Ралифа Сафина. Девочка стала победительницей финала. Вскоре после объявления результатов разгорелся скандал: зрители обратили внимание на аномальный разрыв в цифрах голосования. За девочку проголосовали 56,5% телезрителей. Это дало повод говорить о махинациях с СМС-голосованием.

Утром 27 апреля Первый канал сообщил, что проверит итоги голосования. Позже стало известно, что результаты голосования в шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола.

Музыкальное шoу «Гoлoс. Дети» на Первoм канале — рoссийская версия междунарoднoгo детскoгo прoекта The Voice. Kids, кoтoрый пoльзуется успехoм вo мнoгих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.

 
 
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Семья российской певицы Алсу осудила травлю Микеллы Абрамовой, дочери певицы, после скандальной победы в шоу «Голос. Дети». Соответствующий статус появился в Instagram...
 
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