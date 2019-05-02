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ZENA готовится к первой репетиции на главной площадке "Евровидения-2019"

03.05.2019 17:43 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ZENA готовится к первой репетиции на главной площадке "Евровидения-2019"
ZENA. Фото из архива

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная белорусская делегация, в составе которой ZENA, ее творческая команда и представители Белтелерадиокомпании, сегодня прилетела в Тель-Авив, который в этом году принимает международный конкурс песни "Евровидение". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

В составе делегации более 20 человек. Это креативная команда - хореографы, педагог по вокалу, режиссер-постановщик шоу, бэк-вокал и балет, стилисты, а также сотрудники Белтелерадиокомпании, они будут освещать подготовку певицы к музыкальному форуму в эфире сразу двух телеканалов - "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

"Команда в этом году получилась интернациональной. Помимо делегации из Минска есть представители из Москвы и Киева. Первая проба конкурсной сцены состоится уже завтра - пройдет первая репетиция на главной площадке конкурса в Expo Tel Aviv. Там же станут известны подробности номера нашей исполнительницы", - рассказали в пресс-службе.

Вторая репетиция представительницы Беларуси на "Евровидении-2019" запланирована на 9 мая. В эти же дни состоятся индивидуальные пресс-конференции нашей участницы. "Я очень рада, что этот день наконец настал и "Евровидение" начинается. Завтра первая репетиция. Это хорошо. Нам дают достаточно времени, чтобы все отрепетировать: вокал, танцы, спецэффекты. В Тель-Авиве я не первый раз, была там на съемке визиток. Очень понравился город", - заметила ZENA.

Беларусь участвует в самом популярном песенном шоу Европы в 16-й раз. Официальная представительница нашей страны ZENA с композицией "Like it" выступит под номером восемь в первом полуфинале 14 мая. Второй полуфинал запланирован на 16 мая, финал - на 18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".

Узнавать о самых важных и интересных событиях, происходящих с белорусской делегацией во время конкурсных недель, можно будет из сюжетов Агентства теленовостей и 16-минутных дневников "Eurovision. Итоги недели" по воскресеньям в 16.20. А с 4 мая на "Беларусь 1" появятся ежедневные трехминутные выпуски дневников "Евровидения-2019".

Организацию и подготовку белорусского участника к международному конкурсу "Евровидение" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная белорусская делегация, в составе которой ZENA, ее творческая команда и представители Белтелерадиокомпании, сегодня прилетела в...
 
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