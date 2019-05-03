Осиповичские артисты получили гран-при телефестиваля армейской песни «Звезда»

Источник материала: Асiповiцкi край

2 мая 2019 года в Центральном Доме офицеров прошел гала-концерт XXІІ телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда», посвященного 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В номинации «Исполнители военно-патриотической песни» гран-при получил прапорщик Алексей Сергеев, старший инструктор музыкант (солист) оркестра 51-й гвардейской артиллерийской бригады. Он в сопровождении народного ансамбля народной песни «Дзівакі» исполнил песню “Когда мы были на войне”.



Телевизионную версию гала-концерта фестиваля армейской песни «Звезда» зрители смогут увидеть в эфире канала «Беларусь 3» 9 мая и 3 июля 2019 г.





