Выбор Украины, Благодатный огонь и память Чернобыля. Апрель в фотографиях TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Минувший апрель преподнес белорусам массу новостей. Ключевым событием месяца стала победа Владимира Зеленского на президентских выборах в соседней Украине, за которые мы переживали, как за свои, отвыкнув, видимо, от того, что президенты могут меняться.

Журналисты TUT.BY встретили Благодатный огонь из Иерусалима, и проследили его путь до Новогрудка. Следственный комитет устроил обыск в офисе телеканала «Белсат». Впервые за всю историю существования «Чарнобыльскі шлях» собрал всего 30 участников. Всем миром искали пропавшего малыша Ваню Волошина и нашли, но, к сожалению, погибшим. В апреле в Беларусь пришла теплая погода, включились фонтаны, состоялась Белорусская неделя моды, за стильными селфи молодежь потянулась в центр Минска. Апрель вышел щедрым на хорошие и не очень новости, часть из которых мы вспоминаем на фото.



Евгений Корнеевец причесывает свою маленькую дочку. Один из героев материала, посвященного отцам, ушедшим в декретный отпуск, рассказал журналисту TUT.BY о том, как решил стать «отцом в декрете».

5 апреля 2019 года. Минск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал





В ночь на 28 апреля десятки верующих встречали в Национальном аэропорту спецрейс из Иерусалима с Благодатным огнем на борту. Журналисты TUT.BY последовали за верующими, доставившими огонь в храмы Мира, Кореличей и Новогрудка.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Кости коров были обнаружены на поле у деревни Костюки Борисовского района. Местные жители говорят, что раньше, на месте свежего захоронения животных, был скотомогильник и предполагают, что таким образом какое-то хозяйство решило избавиться от «некрасивых коров» перед возможными проверками.

11 апреля 2019 года. Деревня Костюки, Борисовский район. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал



Жители деревни Якушовка вспоминают белорусского национального героя Кастуся Калиновского не только по учебникам истории. Здесь находилась усадьба рода Калиновских. Местный житель Федор рассказал журналистам, что когда-то его сосед нашел в огороде печать фабрики Калиновских и отдал ее археологам, приехавшим на раскопки. 22 апреля 2019 года. Деревня Якушовка, Волковысский район. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал



Остановившийся будильник в одном из оставленных жителями домов в 30 километровой зоне отчуждения. С декабря 2018 года посещать закрытую ранее территорию стало возможным не только для персонала зоны, но и обычным посетителям. Возраст для экскурсий — 18+. Посетителей допускают лишь на максимально чистые территории.

19 апреля 2019 года. Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Модели плюс-сайз — участницы Belarus Fashion Week, ожидают выхода на подиум. Belarus Fashion Week прошла в Минске с 10 по 14 апреля 2019 года. ​​​​​Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал

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Три дня спасатели и поисковики искали двухлетнего Ваню Волошина из деревни Любашки, Каменецкого района. К сожалению, тело мальчика нашли в мелиоративном канале, неподалеку от деревни Головчицы. Ребенок утонул.

12 апреля 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Владимир Зеленский приветствует своих избирателей во время дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко. По итогам второго тура выборов, которые прошли в Украине 21 апреля 2019 года, 73,22% избирателей отдали свои голоса за Владимира Зеленского, который станет шестым президентом Украины.

19 апреля 2019 года. Киев, Украина. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Девятилетний Патрокл Купцов учится кататься на роликовых коньках вместе с ровесниками. На сегодняшний день Патрокл — один из самых быстрых роллеров Беларуси своего возраста. У мальчика около 50 медалей и наград за спортивные достижения. 3 апреля 2019 года. Минск, Беларусь. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал



Тринадцатилетний Максим демонстрирует эмоцию страх. Во всемирный день распространения информации о проблемах аутизма редакция TUT.BY попросила юных актеров с аутизмом семейного инклюзивного театра «i» показать эмоции, которые они освоили. 2 апреля 2019 года. Минск, Беларусь. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал



Экскурсовод Максим Лунев демонстрирует как выглядела улица Октябрьская 100 лет назад. Экскурсия по одной из самых тусовочных улиц современного Минска состоялась в рамках Фэста экскурсоводов 15 апреля 2019 года.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Прихожанка ставит свечу в Свято-Духовом Кафедральном соборе в день Пасхи, 29 апреля. Минск, Беларусь. Фото: Петр Гридюшко, TUT.BY Весь материал



Сотрудник милиции охраняет подъезд, в котором расположен офис телеканала «Белсат». 9 апреля Следственный комитет провел обыск в минском офисе телеканала в рамках дела по статье «Клевета» за ошибку в сюжете про «дело медиков». Из офиса конфисковали все носители информации, системные блоки, ноутбуки и даже блокноты.

9 апреля 2019 года. Минск, Беларусь. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь матерал



Ольга Янковская и пять ее детей живут в одной комнате площадью 15 квадратных метров. Чиновники Дятловского райисполкома знают об этой ситуации, но с улучшением жилищных условий не торопятся. По закону — все правильно. 19 апреля 2019 года, Дятлово, Беларусь. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал



Работники «Минскметростроя» ожидают выхода механизированного щита «Алеся» который закончил проход тоннеля от станции метро «Вокзальная», до «Ковальской слободы» на улице Жуковского. Общая длина тоннеля составила 1239 метров. 11 апреля 2019 года, Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Павел Корончик спешит на работу в галерею «Ў», где он работает смотрителем. 34-летний парень безуспешно пытался найти работу в течение 13 лет, после того как врач дал ему первую группу инвалидности.

3 апреля 2019 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Педиатр Майя Терекулова воспитывает дочку Еву. У девочки аутизм, но благодаря дружной семье и заботе родителей она живет полноценной жизнью, как и ее сверстники. Ева ходит в обычную группу детского сада. Это помогает ей развиваться. По словам мамы, каждое новое слово дочки для нее — праздник. 13 апреля 2019 года. Минск, Беларусь. Фото: Ксения Голубович, TUT.BY Весь материал



Наталья Гаврелюк учится использовать бионический протез руки, который для десятилетней девочки изготовили в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре. Внешне он практически ничем не отличается от обычной руки. 6 апреля 2019 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Сотрудник милиции просит разойтись немногочисленных активистов, собравшихся на площадке у Академии наук вечером 26 апреля. Организаторы «Чернобыльского шляха» отозвали заявку на проведения шествия, мотивируя это высокой стоимостью охраны шествия сотрудниками милиции. Несмотря на то, что участников собралось всего около тридцати, наблюдало за ними большое количество сотрудников МВД в форме и штатском. 29 апреля 2019 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



26 апреля у Оперного театра в Минске открылся сезон фонтанов. Посмотреть на праздничное представление пришли сотни минчан. Одним из номеров программы было танцевальное шоу. В этом году в столице заработали два новых фонтана. Фото: Олег Киндар, TUT.BY Весь материал





Пара целуется у фонтана на площадке у столичного Дворца спорта. Сотни минчан провели теплый воскресный вечер на берегу Свислочи, в самом центре Минска. 29 апреля 2019 года. Минск, Беларусь. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал

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