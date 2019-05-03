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Свили гнездо из мусора. В Амстердаме лебедь высиживает яйца среди бутылок и пакетов

04.05.2019 13:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Амстердаме сняли на видео, как лебедь высиживает яйца среди кучи мусора. Птицы свили гнездо из валяющихся на земле пластиковых бутылок, пакетов и бумажек. Недавно похожий случай произошел и в Дании. 

 
 
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Самка лебедя высиживает яйца на горе мусора из пластиковых бутылок, пакетов и бумажек.
 
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