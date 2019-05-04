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Своя Венеция и готический замок. Непопсовые места Гродненщины, куда можно съездить на выходных

05.05.2019 09:18 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области сохранилось много интересных памятников архитектуры. Некоторые из них довольно известны. Например, в топ-10 мест, которые следует посетить на Гродненщине, по версии портала tripadvisor входят Лидский, Мирский и Гольшанский замки, Сынковичская и Маломожейковская церкви оборонного типа, Свято-Успенский Жировичский монастырь, костел и руины замка в Новогрудке и усадьба в Желудке. Но есть много местечек, которые не пользуются такой популярностью у туристов, а зря. TUT.BY выбрал пять непопсовых мест в области, куда можно съездить на больших выходных.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

 

1. Изабелин и Подороск (Волковыский район). Усадьба и костелы

Где находится: в 23 км к юго-востоку от Волковыска на шоссе Р44 (Гродно-Ивацевичи).

В Подороск стоит ехать не только, чтобы увидеть старинную усадьбу Бохвицев, но и посмотреть, как проходит ее реконструкция.

До наших дней уцелели усадебный дом, парк, кирпичный бровар, фундамент сукновальни, хозпостройки и флигеля, въездная брама и часть кирпичной ограды. В декабре 2012 года пустующие здания были проданы на аукционе российскому бизнесмену с белорусскими корнями за 120 тысяч долларов. Новый владелец собирается сделать здесь первый в Беларуси музей шляхты.

Со временем в усадебном комплексе у озера появятся корчма, отель, а старинный парк полностью восстановят. Пока же можно прогуляться около живописного озера, взглянуть на Троицкую церковь, которая была построена в 1780 году, и направится в Изабелин. Это все рядом.

Раньше Изабелин назывался Петухово, но во второй половине XVIII века воевода Ян Флеминг переименовал местечко в честь своей дочери Изабеллы. Здесь сохранились здания костела, православной церкви и синагоги. Можно также посмотреть старинное немецкое кладбище, брамы и рядовую застройку позапрошлого века.


2. Краски (Волковыск). Замок в деревне

Где находится: в 23 км к юго-востоку от Волковыска. Через деревню проходит автодорога Подороск — Порозово.

Краски — небольшая деревушка в Подоросском сельсовете Волковысского района. Здесь находится красивая усадьба, построенная в готическом стиле. Фольварок не раз менял своих владельцев — с 1836 года Краски стали принадлежать роду Булгариных. Но уже в середине позапрошлого века он стал собственностью Сегеней, которые владели усадьбой до 1939 года. Именно они решили построить на берегу Зельвянки двухэтажный усадебный деревянный дом. К 1905 году к нему добавилась каменная башня и усадьба стала напоминать средневековый замок. Ее продали с аукциона в 2009 году и сейчас идет реконструкция.


Фото: belvisit.com

 

3. Щорсы (Новогрудский район). Хоздвор как замок

Где находится: в 24 км от Новогрудка. Через Щорсы проходит автодорога Любча — Кореличи.

Усадьба в Щорсах была построена в 1776 году. Это было одноэтажное здание с центральной двухъярусной частью. Вокруг дворца — большой пейзажный парк с искусственными водоемами. В усадебный комплекс входили и другие постройки: дом управляющего, библиотека, помещения для прислуги, конюшни, коптильня. Усадебное хозяйство в свое время было одним из самых больших, богатых и передовых в Великом княжестве Литовском.

Здесь почти на сто лет раньше, чем на государственном уровне, было отменено крепостное право. Хозяйство было идеально налажено и дало бы фору многим современным колхозам и агрогородкам. В имении делали фурманки, колеса, занимались животноводством. А еще выпекали хлеб, варили свое пиво, сыры и выращивали рыбу.

Сейчас от былого великолепия осталось совсем немного. Недавно усадьбу выставили на аукцион. Но пока ее никто не купил.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

4. Старые Василишки. Родина Чеслава Немана

Где находится: в 25 км от Щучина

Здесь живет всего 27 человек, но каждый год приезжают тысячи туристов. Все потому, что Старые Василишки — родина известного музыканта Чеслава Немана. В доме, где жила его семья сейчас — клуб-музей. Здесь для вас с удовольствием проведут экскурсию, угостят фирменным домашним салом и самодельными гренками.

Еще в деревне стоит величественный неоготический костел, внутри которого сохранилось старинное убранство. Одна из «фишек» храма — искусственная пещера из гипса или алебастра.


Фото: ryadom.znyata.com

 

5. Жемыславль (Ивьевский район). Беларуские Лазенки

Где находится: в 22 км к северу от города Ивье. Жемыславль находится в приграничной зоне — в трех километрах — граница с Литвой

Здесь находится дворец Умястовских. Уникальность усадьбы в том, что это точная уменьшенная копия королевского дворца Лазенки в Варшаве.

Усадьбу строили графы Умястовские, однако они не смогли в полной мере насладиться всеми прелестями жизни в белорусской глубинке. Казимир Умястовский, который и начал строительство в Жемыславле точной копии варшавского королевского дворца в Лазенках, умер, не закончив свое дело. Его жена решила продолжить дело мужа, однако тоже вскоре умерла. Дворец достраивал их сын Владислав, который переселился в Жемыславль вместе с женой Яниной в 1877 году и лично контролировал все работы. После его смерти Янина уехала за границу, а делами большого хозяйства занимался управляющий.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Комплекс называли «Жемыславльской Венецией» — из-за реки, которая течет рядом, и нескольких прудов вокруг усадьбы. Места здесь и правда живописные, а старинный дворец, как и другие подобные старые дома, хранит в себе какую-то печаль, может быть, даже тайну и какое-то особое настроение.

Усадьба продана с аукциона за одну базовую величину. Известно, что покупателем стала белорусская компания.

 
Теги: Гродно
 
 
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