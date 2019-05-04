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Своя Венеция и готический замок. Непопсовые места Гродненщины, куда можно съездить на выходных
05.05.2019 09:18 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области сохранилось много интересных памятников архитектуры. Некоторые из них довольно известны. Например, в топ-10 мест, которые следует посетить на Гродненщине, по версии
1. Изабелин и Подороск (Волковыский район). Усадьба и костелы
В Подороск стоит ехать не только, чтобы увидеть старинную усадьбу Бохвицев, но и посмотреть, как проходит ее реконструкция.
До наших дней уцелели усадебный дом, парк, кирпичный бровар, фундамент сукновальни, хозпостройки и флигеля, въездная брама и часть кирпичной ограды. В декабре 2012 года пустующие здания были проданы на аукционе российскому бизнесмену с белорусскими корнями за 120 тысяч долларов. Новый владелец собирается сделать здесь первый в Беларуси музей шляхты.
Со временем в усадебном комплексе у озера появятся корчма, отель, а старинный парк полностью восстановят. Пока же можно прогуляться около живописного озера, взглянуть на Троицкую церковь, которая была построена в 1780 году, и направится в Изабелин. Это все рядом.
Раньше Изабелин назывался Петухово, но во второй половине XVIII века воевода Ян Флеминг переименовал местечко в честь своей дочери Изабеллы. Здесь сохранились здания костела, православной церкви и синагоги. Можно также посмотреть старинное немецкое кладбище, брамы и рядовую застройку позапрошлого века.
2. Краски (Волковыск). Замок в деревне
Краски — небольшая деревушка в Подоросском сельсовете Волковысского района. Здесь находится красивая усадьба, построенная в готическом стиле. Фольварок не раз менял своих владельцев — с 1836 года Краски стали принадлежать роду Булгариных. Но уже в середине позапрошлого века он стал собственностью Сегеней, которые владели усадьбой до 1939 года. Именно они решили построить на берегу Зельвянки двухэтажный усадебный деревянный дом. К 1905 году к нему добавилась каменная башня и усадьба стала напоминать средневековый замок. Ее продали с аукциона в 2009 году и сейчас идет реконструкция.
3. Щорсы (Новогрудский район). Хоздвор как замок
Здесь почти на сто лет раньше, чем на государственном уровне, было отменено крепостное право. Хозяйство было идеально налажено и дало бы фору многим современным колхозам и агрогородкам. В имении делали фурманки, колеса, занимались животноводством. А еще выпекали хлеб, варили свое пиво, сыры и выращивали рыбу.
Сейчас от былого великолепия осталось совсем немного. Недавно усадьбу выставили на аукцион. Но пока ее никто не купил.
4. Старые Василишки. Родина Чеслава Немана
Здесь живет всего 27 человек, но каждый год приезжают тысячи туристов. Все потому, что Старые Василишки — родина известного музыканта Чеслава Немана. В доме, где жила его семья сейчас — клуб-музей. Здесь для вас с удовольствием проведут экскурсию, угостят фирменным домашним салом и самодельными гренками.
Еще в деревне стоит величественный неоготический костел, внутри которого сохранилось старинное убранство. Одна из «фишек» храма — искусственная пещера из гипса или алебастра.
5. Жемыславль (Ивьевский район). Беларуские Лазенки
Здесь находится дворец Умястовских.
Комплекс называли «Жемыславльской Венецией» — из-за реки, которая течет рядом, и нескольких прудов вокруг усадьбы. Места здесь и правда живописные, а старинный дворец, как и другие подобные старые дома, хранит в себе какую-то печаль, может быть, даже тайну и какое-то особое настроение.
Усадьба продана с аукциона за одну базовую величину. Известно, что покупателем стала белорусская компания.
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TUT.BY выбрал пять непопсовых мест в области, куда можно съездить на больших выходных.
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