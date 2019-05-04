А голову ты дома не забыл? Если нет - проходи тест по учительским фразочкам

Источник материала: Tut.by

«Лес рук» и «А голову ты дома не забыл?» — фразы, которые в топе по популярности у учителей. Оказавшись на месте преподавателя, мы думаем, что не будем говорить так. А все равно это делаем. Чертовщина какая-то! Если вы учились в школе хотя бы 9 классов, вы точно пройдете этот тест на 10 из 10. Или нет? Пробуйте!