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Высокое место, «Рогатка» и сквер-боль. История самой большой площади в Беларуси

05.05.2019 12:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Площадь Победы в Витебске — самая большая в Беларуси. Она занимает территорию 7,22 га и появилась на карте города в 1973 году. Что находилось в этом районе раньше и почему площадь Победы вызывает боль у горожан — узнаем на очередных «Прогулках по незнакомому Витебску».


Площадь Победы. 1984 год. Фото: vandrouka.by

Могилевский рынок, Путейская площадь, кладбище с церковью

Территорию современной площади Победы начали застраивать в 1-й половине XIX века. В начале ХХ столетия здесь проходило несколько небольших улиц — Сазоновская, Шоссейная, Ковальская, Школьная, Караваевская, а также Караваевский переулок. Тут размещались казармы, дом начальника шоссейной дистанции, рядом располагался почтовый двор.

На северной стороне нынешней площади Победы находилась часть Могилевского рынка, а с восточной стороны примыкало кладбище. В то время это была почти городская окраина, отсюда начинались Оршанское (не сохранилось) и Смоленское шоссе (ныне Московский проспект), улица Лучесская (современный проспект Черняховского).


Бывшие казармы в районе современной площади Победы (в начале Смоленского шоссе). 1910-е годы. Фото: «Таямніцы Віцебска»

Несмотря на удаленность от центра города, этот район был оживленным, особенно в торговые дни на Могилевском рынке.

Во 2-й половине XIX века это была вторая по величине торговая площадь в Витебске. Как и все другие подобные места, она отличалась «невылазной почти грязью, нетерпимым зловонием в углах и навозными наслоениями, особенно на пересечении с ул. Школьной».

После постройки в 1894 году водопровода, здесь, на Могилевском рынке, появилась новая достопримечательность — водонапорная башня. Место для нее выбрали неслучайно — тогда это была наивысшая точка в городе. Позже рядом построили вторую башню.

Сооружения действовали до войны. А рынок существовал здесь и в послевоенное время. Правда, «для удобства населения» его перенесли дальше — в район пересечения Смоленского и Оршанского шоссе.


Водонапорные башни на Могилевском рынке. 1941−1944 годы. Фото: «Таямніцы Віцебска»

Известный витебский краевед Николай Никифоровский пишет о существовании в этом районе Путейской площади. Она располагалась возле конной почты (там, где сейчас 6-этажный дом с рестораном «Журавінка»). Во 2-й половине XIX века «городская публика приходила сюда для гуляний, полюбоваться чудной наличностью площади, послушать оркестровую игру, побывать при встрече и проводить срочных дилижансов, случайных проезжих, курьеров. А также для загородных прогулок по Лучесской дороге…».

В начале Смоленского шоссе, слева, находилось Смоленское кладбище (за современным домом № 8 на Московском проспекте). Оно известно с начала XIX века. В 1910 году на нем похоронили Николая Никифоровского.

В 1920-х годах площадь кладбища составляла 54,6 кв. м. На нем находились караулка сторожа с дощатым сараем и православная Крестовоздвиженская церковь.

Кладбище было довольно запущенным. Но действовало оно до середины 1940-х. В 1944—1945 годах на нем хоронили красноармейцев. После войны погост уничтожили.


Могилы советских воинов на Смоленском кладбище и разрушенная Крестовоздвиженская церковь. 1945 год. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Крестовоздвиженскую церковь построили в 1808 году на средства витебского купца Исидора Красика. Это было небольшое здание с закругленной алтарной частью. Над входом размещался фронтон с колоколами и небольшой главкой. Краевед Александр Сементовский писал, что в 1865 году церковь была «очень бедна, плохо удержана и по наружности более походит на костел, чем на православную церковь».

Храм простоял до середины ХХ века.


Район нынешней площади Победы. На переднем плане — фрагмент Смоленского кладбища. Слева — строящиеся жилые дома на проспекте Черняховского, в центре — кинотеатр «Заря». 1950-е годы. Фото: Игорь Гусаревич

«Сталинская» школа и общежитие, где жил Василь Быков

В 1936 году в районе современной площади Победы построили среднюю школу № 2. Она стала одной из первых «сталинских» школ в Витебске.

Здание было трехэтажным, с двумя входами. Перед главным фасадом, по бокам, стояли скульптуры пионеров. Школа имела большой участок с фруктовым садом.


У входа в здание СШ № 2. Среди учащихся — будущие члены витебской подпольной группы Тамары Ломоносенко. 1939−1940 годы. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

В 1954 году на месте разрушенной школы построили новое четырехэтажное здание.

В довоенное время территория нынешней площади Победы была плотно застроена. Кроме жилых домов, здесь находились и общественные здания. В их числе — общежитие для студентов Витебского художественного училища. В 1939 году в нем жил будущий писатель Василь Быков.

«Заря», баня и базарчик

Жители Витебска вспоминают, что в первые послевоенные десятилетия в районе современной площади Победы находились кинотеатр, баня, частные дома, детсад, пригородный автовокзал, небольшой рынок.

В 1960-х годах здесь периодически размещался зверинец. К радости витебской детворы в город привозили бегемотов, львов, леопардов, барсов, кенгуру и других экзотических животных.

Тогда это место имело несколько неофициальных названий: Оршанская площадь, площадь Черняховского. А в народе ее называли «Рогаткой».


Район площади Победы. Конец 1950-х — начало 1960-х годов. Фото из фондов Витебского областного краеведческого музея

Одной из первых послевоенных построек тут стал кинотеатр «Заря» — его возвели в 1948 году (находился примерно на месте нынешнего ресторана «Журавінка»).

По воспоминаниям витеблян, здание было «розовым с деревянными полами. Зимой в нем топили две стоящие по углам круглые обитые железом печки. Рядом с кинотеатром был базарчик».

Кинотеатр пользовался большой популярностью: таких заведений тогда в городе было мало.


Кинотеатр «Заря». 1956 год. Фото: evitebsk.com

В конце 1950-х — начале 1960-х в Витебске построили несколько новых кинотеатров: «Зенит» на улице Ленинградской, «Дружбу» — на Зеленогурской, «Восток» — на 1-й Пролетарской, «Октябрь» — на Космонавтов. А «Зарю» в 1969 году снесли. Вероятно, здание не вписывалось в проект застройки новой площади.

В апреле 1972 года здесь открылся лучший на то время в городе кинотеатр «Беларусь» (ныне торговый центр «Беларусь»).


Кинотеатр «Беларусь». Конец 1970-х годов. Фото: «Таямніцы Віцебска»

Жилая застройка: первый в городе дом с лифтом и «высотка» с «Аэрофлотом»

Жилая застройка на площади Победы появилась в 1960-х. Здесь возвели сразу несколько крупных домов.

В 1963-м закончили строить дом на улице Жесткова, 8. На первом этаже в нем разместились домовая кухня и ресторан. Наверняка, не многие горожане вспомнят, что его первое название — «Витебск». Потом его переименовали в честь города-побратима — «Франкфурт-на-Одере». В 1990-х годах заведение превратилось в кафе «Фунтик». В последнее время здесь работает ресторан «Виктория».

С 1967 года и до недавнего времени в этом здании, на углу, находился книжный магазин «Крыніца».


Завершение строительства дома на углу улиц Ленина и 4-й Смоленской (ныне Жесткова). 1963 год. Фото: «Таямніцы Віцебска»

Книжный магазин «Крыніца». 1976 год. Фото: «Таямніцы Віцебска»

В 1968 году в начале Смоленского шоссе возвели 6-этажный жилой дом с магазинами на первом этаже. Главный фасад его выходил на площадь.

В 1966 году на площади построили 9-этажный жилой дом на 280 квартир — первый крупнопанельный в республике и первый высотный в Витебске с лифтом и мусоропроводом (его нынешний адрес — Московский проспект, 8).

Судя по фотографии в газете «Витебский рабочий», территорию перед домом уже в то время благоустроили: разбили клумбы, проложили дорожки, посадили деревья и кустарники.


Территория возле девятиэтажки (современного дома № 8 на Московском проспекте). 1966 год. Фото из газеты «Віцебскі рабочы», источник: evitebsk.com

С 1967 года до начала 1990-х первый этаж здания занимал магазин «Детский мир», который очень любили и дети, и взрослые. Рядом размещался магазин «Филателия».


Первый в республике крупнопанельный 9-этажный жилой дом. 1980-е годы. Фото: «Таямніцы Віцебска»

Витрина магазина «Детский мир». Фото: «Таямніцы Віцебска»

Еще одну витебскую «высотку» возвели в этом районе в 1973—1974 годах — 16-этажный дом с двухэтажной пристройкой (сегодняшний адрес: проспект Белобородова, 5). В пристройке разместились магазины, агентство «Аэрофлота», выставочный зал областного объединения Союза художников БССР.

На крыше издалека читалось: «Аэрофлот».


Площадь Победы и 16-этажный жилой дом. Начало 1980-х годов. Фото: «Таямніцы Віцебска»

Надписи находились и на крышах других зданий. На доме с рестораном «Журавінка» можно было прочесть: «Граждане! Заключайте и своевременно возобновляйте договоры личного и имущественного страхования!», на главпочтамте: «Адресуя письма — пишите почтовый индекс!», на 9-этажном доме: «Подвиг советского народа бессмертен!».

Сохранилась только последняя надпись.


Площадь Победы и 6-этажный жилой дом с магазином «1000 мелочей». На здании лозунг: «Граждане! Заключайте и своевременно возобновляйте договоры личного и имущественного страхования!». 1980-е. Фото: Константин Гусаков

Площадь строили толокой, деревья для нее везли со всего Союза

Самую большую площадь в Беларуси строили более двух лет. Работы закончили в 1974-м — к празднованию 30-летия освобождения Витебщины от немецко-фашистских захватчиков и 1000-летия Витебска. Стройка обошлась на те деньги в 3 млн 566 тысяч рублей.

Авторами проекта общей планировки и благоустройства площади стали архитекторы А. Данилова, З. Довгялло, Р. Княжище, инженер Л. Эйнгорн. По их замыслу, объект объединил и мемориальный центр, и сложный транспортный узел, и место отдыха горожан.

Центральное место на площади занял мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины или, по-народному, «Три штыка» (архитектор Ю. Шпит, скульпторы Б. Марков, Я. Печкин).

Идея установки в городе монумента Победы возникла еще в 1945 году. Тогда его хотели разместить на Успенской горке. Но появился такой памятник в городе лишь 30 лет спустя в другом месте.

Площадь Победы и «Три штыка». 1980-е годы. Фото: «Таямніцы Віцебска»

Монумент выполнен в виде трех обелисков высотой 56 метров, на 6-метровой высоте они объединены рельефно-скульптурным поясом. Внизу горит Вечный огонь. Возле памятника — два бассейна с фонтанами. С двух сторон площади — по пять пилонов, на них нанесены годы войны. К набережной Двины ведут три большие лестницы.

Зоной отдыха на площади стал большой сквер перед 9-этажным домом с магазином «Детский мир».

В уютном зеленом уголке находились малые архитектурные формы (многие витебляне до сих пор помнят стену разрушенной крепости из естественного камня с аркой), уникальный розарий, газоны с цветами, альпийская горка, фонтан с вертикальными струями.

Редкие виды деревьев и сорта цветов для новой площади в Витебск привезли из разных республик СССР.


Парковая зона на площади Победы. 1980 год. Фото Бориса Беленького

Мемориальную и парковую зоны разделяла проезжая часть. Здесь соединялись шесть улиц, движение транспорта было очень насыщенным, в том числе ездили трамваи. Для удобства водителей и пешеходов на площади устроили первый в Витебске подземный переход.

Площадь строили многие витебские предприятия, привлекали и специалистов из других городов. Большую помощь оказали также жители Витебска: на субботниках и воскресниках они отработали 6 млн человеко-часов.


Субботник по благоустройству площади Победы. Предположительно, 1974 год. Фото: В. Генде-Роте

Открытие площади и монумента состоялось 30 июня 1974 года.

Начались торжества митингом. Потом зажгли Вечный огонь, переданный в Витебск с минской площади Победы. У подножия монумента поместили капсулу с посланием молодежи 2017 года от ветеранов войны. Прошел парад.

В парках и на разных площадках в Витебске в тот день состоялись концерты, спектакли, гуляния. Завершился праздник фейерверком.


Открытие площади Победы 30 июня 1974 года. Фото из фондов Музея Миная Шмырева

«Черная весна» 2009 года: уничтожен парк на площади Победы

Витебляне полюбили новую площадь. Здесь назначали встречи и свидания, гуляли и фотографировались. В 1976 году площадь Победы попала в кадры художественного фильма «Про дракона на балконе, про ребят и самокат», снятого на «Беларусьфильме».

Облик площади почти не менялся 35 лет. Но в 1990 году мемориальную часть дополнили двумя скульптурными группами на спуске к мемориалу. Одна из них символизирует начало войны и зарождение партизанского движения, вторая — наступление советской армии и освобождение (скульпторы А. Торосян, Н. Рыженков, А. Заспицкий, Г. Муромцев). В том же году на пилонах появились бронзовые венки.


Скульптурная композиция на площади Победы. 2013 год. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by

В начале 2000-х на площади появился знак «нулевой километр» — он указывал расстояние от Витебска до Москвы, Минска, Полоцка, Орши и других городов. Его установил Комитет по автомобильным дорогам Беларуси.

Однако простоял знак недолго: во время реконструкции площади в 2009 году его демонтировали. «Нулевой километр» исчез.


Знак «нулевой километр» на площади Победы. 2009 год. Фото: Сергей Серебро, «Народныя навіны Віцебска»

В 2018 году часть знака нашли у одного из строителей, участвовавших в реконструкции площади: мужчина хотел продать бывшую достопримечательность и разместил объявление на одном из сайтов. Знак забрала милиция, на данный момент его судьба неизвестна.

Ровно 10 лет назад исчез и парк на площади, который так любили горожане. Реконструкцию начали по поручению бывшего председателя облисполкома Александра Косинца. У него была идея перенести центр города с площади Свободы на площадь Победы.

«Утром 23 апреля 2009 года жителей дома № 8 на Московском проспекте разбудил рев двигателей строительной техники, выкорчевывавшей деревья в сквере. […] А 29 апреля с площади Победы вывезли последние деревья. […] Когда с насаждениями покончили, техника приступила к разрушению малых архитектурных форм из натурального камня, затем убрали фонтан с 200 струями. […] Сквер на площади был уничтожен в канун Дня Победы и на период праздников разоренный участок площади спрятали от ветеранов за сплошным забором из металлопрофиля», — вспоминают «Народные новости Витебска» события весны 2009 года.


Уничтожение декоративной стены на площади Победы. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Изменения произошли настолько кардинальные, что многие жители Витебска до сих пор не могут к ним привыкнуть и ностальгируют по «старой, уютной, душевной» площади Победы.

Все деревья и кусты с площади убрали, территорию выложили тротуарной плиткой. Вместо газонов, цветников, дорожек появились четыре фонтана, два больших светодиодных экрана, сцена.

Деревья из сквера пересадили в ботанический сад и парк Мазурино. Однако практически все они не прижились на новом месте.


Реконструкция площади Победы. 2009 год. Фото: Сергей Серебро, «Народныя навіны Віцебска»

Фото: Сергей Серебро, «Народныя навіны Віцебска»

Произошли изменения и в мемориальной части площади. Пилоны, бордюры газонов и фонтанов отделали гранитом. Гранитной стала и звезда Вечного огня. Обновили скульптурные композиции (их тонировали и покрыли воском), асфальтовое покрытие заменили на тротуарную плитку красного оттенка. По сторонам мемориала посадили туи, установили дополнительную подсветку.

В начале мая 2010 года реконструкцию площади Победы закончили.


Площадь Победы. 2015 год. Фото: Павел Клименок

Все мероприятия к государственным праздникам и памятным датам, общественно-политические акции в Витебске в последние 10 лет проходят на площади Победы. Зимой здесь заливают каток, на Новый год ставят елку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Что находилось в этом районе раньше и почему нынешняя площадь Победы вызывает боль у горожан - узнаем на очередных «Прогулках по незнакомому Витебску».
 
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