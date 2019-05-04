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В Горках появилась лестница-«вышиванка»
05.05.2019 12:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В центре Горок, на улице Якубовского, появился первый в городе арт-объект, сообщают Horki.info. Лестница, по которой ежедневно проходят сотни людей, теперь украшена белорусским орнаментом.
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В центре Горок на улице Якубовского появился первый в городе арт-объект
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