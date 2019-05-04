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Богаче королевы: благодаря «Богемской рапсодии» участники группы Queen значительно разбогатели

05.05.2019 12:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II. По оценке газеты The Sunday Times, которая распространила в воскресенье список богатейших людей Великобритании, этому способствовал успех фильма «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody, 2018) режиссера Брайана Сингера, рассказывающий о пути музыкального коллектива к успеху.


Фото: Reuters

Как пишет газета, совместное состояние музыкантов Queen — Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона — составило £445 млн ($ 585 млн). За 2018 год каждый из них добавил к своим накоплениям по £25 млн ($ 33 млн), важную роль сыграл успех фильма, вышедшего на экраны в октябре 2018 года и собравшего в мировом прокате около $ 1 млрд.

Этого нельзя сказать о финансовом состоянии британской королевы, которое, по оценке The Sunday Times, уменьшилось прошлом году до £370 млн.

Газета напоминает, что Елизавета II возглавляла рейтинг самых богатых людей королевства на протяжении пять лет, в 1989 по 1994 год, однако позже покинула первую строку списка, после того как были изменены критерии подготовки рейтинга. В частности, в расчет не стала приниматься стоимость королевской недвижимости и королевская коллекция предметов искусства на том основании, что монарх не обладает над ними контролем.

В рейтинге, который будет опубликован в следующие выходные, состояние гитариста и автора многих песен Queen Брайана Мэя увеличилось со £135 млн в 2018 году до £160 млн в этом году ($ 210 млн). Банковский счет барабанщика Роджера Тейлора пополнился £25 млн, до уровня £155 млн ($ 205 млн), а бас-гитариста Джона Дикона — до £130 млн ($ 170 млн). Это обеспечило ему попадание в рейтинг богатейших британцев впервые с 2006 года.

 
 
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Состояние гитариста и автора песен Queen Брайана Мэя увеличилось со £135 млн в 2018 году до £160 млн в этом году ($ 210 млн). Банковский счет барабанщика Роджера Тейлора...
 
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