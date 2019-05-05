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Легко догнала бы, но передумала. В Австралии женщину преследовала акула
06.05.2019 15:42 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На популярном пляже Бонди в Австралии на видео попал жуткий момент. Женщина спокойно плавала в море и не видела, как к ней приближается акула. Все могло бы закончиться трагедией, но женщине очень повезло.
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Женщине очень повезло: акула, которая ее преследовала, передумала и уплыла.
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