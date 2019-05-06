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Участие около 30 музыкантов ожидается в фестивале органной музыки в Пинске

07.05.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске — культурной столице Беларуси 2019 года — в мае-июле пройдет международный фестиваль органной музыки, посвященный памяти кардинала Казимира Свёнтэка.

Участие около 30 музыкантов ожидается в фестивале органной музыки в Пинске
Музыкальный форум будет проводиться под сводами костела Вознесения Пресвятой Девы Марии. Послушать звучание органа пинчане и гости города могут в будние дни и каждые выходные (за исключением 13 июля).

Откроется фестиваль 25 мая, завершающий концерт состоится 21 июля. Ожидается, что за это время в Пинске выступят около 30 органистов. Это учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, колледжей, высших учебных заведений, молодые исполнители и признанные мастера органной музыки.

В частности, свое участие подтвердили мэтры из России Константин Волостнов, Анастасия Сидельникова и Даниэль Зарецкий.

Главный герой фестиваля — большой исторический орган, построенный в 1836 году. Он капитально перестроен в 1936 году. От старого органа в нем сохранились только барочный корпус и около 15% труб. В Беларуси это второй по величине исторический орган. Фестиваль пройдет в старинном костеле, в исторических интерьерах, там потрясающие деревянные резные алтари — будет атмосферно.

В течение почти двух месяцев запланировано более 20 разноформатных концертов. Желающим представится возможность услышать сольные органные композиции, насладиться звучанием органа в сочетании с другими музыкальными инструментами, вокалом, оркестром.

Фестиваль посвящен памяти кардинала Казимира Свёнтэка. В этом году исполняется 80 лет со дня его рукоположения, и фестиваль будет завершен 21 июля, в день его смерти, исполнением реквиема. Казимир Свёнтэк в 1990-е годы сыграл важную роль в возрождении органной культуры Беларуси. Это в некотором роде благодарность ему.

Организаторами фестиваля органной музыки выступают Пинский горисполком, Пинская епархия Римско-католической церкви при спонсорской поддержке.

По информации БелТА.

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