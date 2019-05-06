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В честь первенца принца Гарри и Меган Маркл Ниагарский водопад подсветили синим

07.05.2019 09:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца. Об этом сообщается в Twitter Niagara Parks.

Так, в честь появления сына у принца Гарри и Меган Маркл была включена подсветка с 20.30 до 21.30 по местному времени.

В предыдущие годы водопады светились синими и розовыми цветами в честь рождения принца Джорджа в 2013 году, принцессы Шарлотты в 2015 году и принца Луи в 2018 году.

Отмечается, что освещение водопада утверждается и координируется Советом по освещению Ниагарского водопада, которая отвечает за официальное освещение событий с 1925 года.

Напомним, накануне Меган Маркл родила мальчика. Роды начались рано утром. Принц Гарри находился рядом с Меган и оказывал ей поддержку. Вес новорожденного составил 3,26 килограмма.

 
 
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В предыдущие годы водопады светились синими и розовыми цветами в честь рождения принца Джорджа в 2013 году, принцессы Шарлотты в 2015 году и принца Луи в 2018 году.
 
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