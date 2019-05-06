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В честь первенца принца Гарри и Меган Маркл Ниагарский водопад подсветили синим
07.05.2019 09:20 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца. Об этом сообщается в
Так, в честь появления сына у принца Гарри и Меган Маркл была включена подсветка с 20.30 до 21.30 по местному времени.
В предыдущие годы водопады светились синими и розовыми цветами в честь рождения принца Джорджа в 2013 году, принцессы Шарлотты в 2015 году и принца Луи в 2018 году.
Отмечается, что освещение водопада утверждается и координируется Советом по освещению Ниагарского водопада, которая отвечает за официальное освещение событий с 1925 года.
Напомним, накануне Меган Маркл
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В предыдущие годы водопады светились синими и розовыми цветами в честь рождения принца Джорджа в 2013 году, принцессы Шарлотты в 2015 году и принца Луи в 2018 году.
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