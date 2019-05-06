В честь первенца принца Гарри и Меган Маркл Ниагарский водопад подсветили синим

Источник материала: Tut.by

Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца. Об этом сообщается в Twitter Niagara Parks.

In celebration of the birth of the newest member of the royal family, Niagara Falls will be lit in blue this evening from 8:30 to 9:30pm to help mark this special occasion! #NiagaraParks #NiagaraFalls #RoyalBaby pic.twitter.com/YlHMLVxFSX — Niagara Parks (@NiagaraParks) 6 мая 2019 г.

Так, в честь появления сына у принца Гарри и Меган Маркл была включена подсветка с 20.30 до 21.30 по местному времени.

В предыдущие годы водопады светились синими и розовыми цветами в честь рождения принца Джорджа в 2013 году, принцессы Шарлотты в 2015 году и принца Луи в 2018 году.

Отмечается, что освещение водопада утверждается и координируется Советом по освещению Ниагарского водопада, которая отвечает за официальное освещение событий с 1925 года.

Напомним, накануне Меган Маркл родила мальчика . Роды начались рано утром. Принц Гарри находился рядом с Меган и оказывал ей поддержку. Вес новорожденного составил 3,26 килограмма.