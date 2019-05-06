ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Перед президентом ходил в костюме кота Матроскина». Как крутой драматург совмещает три профессии

07.05.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Один из самых известных белорусских драматургов Дмитрий Богославский совмещает три профессии. Кроме написания пьес он играет на сцене столичного Молодежного театра и ставит спектакли как режиссер. В интервью TUT.BY Дмитрий рассказал, как любовь и КВН помогли ему написать первую пьесу, при каких обстоятельствах он потерял гонорар в 5 тысяч долларов и как рождение ребенка изменило его жизненную философию.


Дмитрий Богославский. Фото: dramacenter.org

Дмитрий Богославский родился в 1985 году в Минске. Окончил Белорусскую государственную академию искусств. С 2008 года — актер Молодежного театра. Как режиссер поставил там спектакли «Саша, вынеси мусор», «Человек из Подольска» и DreamWorks, в Новом драматическом театре — «Из жизни ископаемых». Пьесы Богославского «Любовь людей», «Тихий шорох уходящих шагов» и другие активно ставятся в России, Украине, Румынии, Грузии, Польше и, конечно, Беларуси.

«До сих пор радуюсь, что „Зеленстрой“ работает круглосуточно»

В мир театра Дмитрий попал из КВН. Причем не белорусского, а калмыкского (наш собеседник до 18 лет жил в этой республике).

— Я вырос в маленьком городке Элиста. Это как Молодечно. Только в Молодечно дома побелены, а в Элисте в то время была разруха. Я с таким восторгом смотрел на Минск. До сих пор радуюсь, что «Зеленстрой» работает круглосуточно. Сейчас, конечно, в Элисте все изменилось, но тогда там была атмосфера какой-то тоски, близкая к фильмам Андрея Звягинцева.

В Клубе веселых и находчивых играл старший брат Дмитрия, примеру которого он последовал. Будущий драматург учился вместе с Сангаджи Тарбаевым (телеведущим, капитаном команды КВН «Сборная РУДН»), выступал в Рязани, Воронеже, Сочи.

— По жизни я безалаберный дурачок, а куда поступать безалаберному дурачку? Шучу. Когда играл в КВН, писал всякие «шуточки», тексты для выступлений. Поэтому хотел на актерское, но вылетел с последнего тура в минской Академии искусств. Мне посоветовали не идти в Университет культуры, а поступать в колледж. Там мне заложили базу, и к третьему курсу я понял, что хочу заниматься именно театром. Потом уже поступил в академию.


Дмитрий Богославский на сцене Молодежного театра. Фото: bgmteatr.by

Попытка «состыковать» КВН и театр оказалась трудной.

— На каникулах после первого курса колледжа я приехал домой и попытался перенести технику актерского погружения в КВН. Мол, «подождите, вот здесь нужна оценка, а здесь пауза». Выглядело это нелепо. А в театре мне было сказано, что КВН — фигня, я это принял. Хотя театр по воздействию, наверное, сильнее. (Смеется.)

Какой-то период Дмитрий присылал ребятам приходящие в голову шутки и помогал на дистанции. Но от текстов КВН до первой пьесы прошло немало времени.

— Однажды пришла любовь-морковь, а с ней стихи. Потом я подумал: зачем писать стихи, если учишься на театральном? Надо писать пьесы. Еще в колледже написал пьесу «Пешка» на пять страниц блокнота и забыл про нее. А уже во время учебы в академии Сережа Анцелевич и Витя Красовский (белорусские режиссеры и драматурги. — Прим. TUT.BY) говорят: «Тут центр белорусской драматургии открывается, ты же писал что-то». Нашел блокнот, открыл, дописал, и Сережа поставил дипломный спектакль по моей пьесе. Вот так впервые мой текст увидел мир. А потом было драматургическое затишье на четыре года.

«Когда я начинал учиться, в академии можно было даже ночевать. Потом нас стали выгонять в 23.00, потом в 22.00»


Дмитрий Богославский на сцене Молодежного театра. Фото: bgmteatr.by

У Дмитрия около семнадцати пьес, но о половине из них драматург предпочитает не говорить. Теперь он воспринимает их как эскизы, хотя они попадали в шорт-листы конкурсов, а некоторые были поставлены. При этом Богославский не изучал азы драматургического мастерства.

— В академии мы читали «Поэтику» Аристотеля, труды Дени Дидро, это было полезно. Но панацеи-то все равно в этих знаниях нет. Если бы кто-то из современных авторов мог сказать: «Складывайте один плюс один и получайте два», — но такого не бывает. Отчасти в этом моя сценарная беда: не могу подчиняться правилам «кино», писать сценарии по схеме. Хотя некоторые вопросы, связанные с драмой, разбираются в книгах по режиссуре. То есть профессиональные книжки взаимозаменяют друг друга хорошо.

Дмитрий вспоминает свои студенческие годы как время юношеского максимализма.

— На первом курсе мы стояли с однокурсниками и кричали: «Какой нафиг Станиславский, сейчас мы расскажем, как надо существовать на сцене». Потом уже начали отрицать не Станиславского, а других. Конечно, так ты находишь свой путь. Но было бы здорово, если бы, отрицая систему, мы бы в ней еще и очень хорошо разбирались. Если честно, сейчас я жалею, что, делая упор на спецпредметы, прогуливал философию, литературу, эстетику. Смешно, да? Поэтому до сих пор наверстываю.

При этом академическая система, по мнению Дмитрия, была достаточно противоречивой.

— Во время учебы нам даже не разрешали брать для постановки тексты Виктора Пелевина — абсурдно, но было и такое. Когда я начинал учиться, в академии можно было даже ночевать, потом нас стали выгонять в 23.00, потом в 22.00. Конечно, я утрирую, но ведь это действительно печальная тенденция. Понятное дело, что студенты иногда и выпивают, и балаганят. Но цель была одна: заниматься профессией все свободное время, искать истину. Не знаю, как сейчас чувствуют себя студенты в творческих вузах.

Как и многие выпускники театрального, Богославский вел корпоративы, работал аниматором.

— Даже перед президентом ходил в ростовом костюме кота Матроскина на День независимости, махал всем рукой. Жаль, фото не сохранились. (Смеется.)

«Мой брат не замечает, как стареют мои близкие, а я вижу, как папа хмелеет с третьей рюмки»


Дмитрий Богославский. Фото: literratura.org

Еще на третьем курсе Дмитрий стал работать актером в Молодежном театре, где «служит» и сейчас.

— В Академии искусств уже долгое время нет студенческого театра. Актер приходит в профессиональный театр и не понимает, как должна быть налажена работа, ведь в студенческом коллективе тоже есть люди, кто занимается реквизитом, костюмами, помогает режиссеру. Молодежный театр меня, студента, много чему научил.

Активно писать Дмитрий начал в 2009-м, когда Молодежный театр ушел на капитальный ремонт — актерской работы было мало. Тогда же пьеса «Брачо» попала на московский конкурс. Поворотной для творческой карьеры стала пьеса «Любовь людей», написанная в 2011 году.

— Я попал в мир взрослой драматургии с этой пьесой, но в какой-то момент стал ее ненавидеть: мол, я столько пьес потом написал, а активно ставят только ее. Отпустил эти мысли только после разговора с Ярославой Пулинович (российский драматург. — Прим. TUT.BY). Она сказала важную вещь: «Зачем переживать. У меня тоже есть хит, „Наташина мечта“, он меня кормит, но и все остальное тоже ставится». После популярного текста сразу появляется огромная ответственность, потому что есть первая большая пьеса, двухактовое полотно на три часа, и есть страх второго шага.

Пьесы Дмитрий пишет около полугода-год, но наработки могут быть и совсем старыми.

— Я считаю, что пьесы должны вызреть, для меня невозможно писать по тексту в месяц. Поэтому, когда приходится писать на заказ, сразу предупреждаю, что придется подождать. Для меня написание пьесы — мучительный процесс, текст — это не ребенок, но и не чирей, это что-то другое. Иногда запишешь в заметки слов восемь, посмотришь на них — и вот оно, все срослось, вызрело.

На вопрос о том, как он выбирает темы пьес, Дмитрий становится очень серьезным.

— У меня прошло время, когда текстами я закрывал свои психологические проблемы. Пьеса — это поиск ответа на какой-то вопрос, ответ очень часто не находится, но главное — именно постановка вопроса. Теперь я осознанно понимаю, на что собираюсь обратить внимание людей. А до этого был только вопрос: так или не так что-то происходит. В «Любви людей» есть юношеская попытка проанализировать аспекты любви: дружеской, родительской, романтической. «Тихий шепот уходящих шагов» (ставился в Купаловском театре, идет в Республиканском театре белорусской драматургии. — Прим. TUT.BY) откликнулся на историю моей семьи: я приезжаю в Калмыкию раз в год и отчетливо вижу, как стареют мои близкие. Мой родной брат этого не замечает, он видит их чаще, а я замечаю, как папа хмелеет с третьей рюмки. Это все накладывает отпечаток на восприятие мира, приходит понимание, что надо беречь родных, относиться к жизненным процессам как-то по-другому.

«Его жена мне ответила, что мужа убили, но если хотите — делайте спектакль»


Дмитрий Богославский на сцене Молодежного театра. Фото: bgmteatr.by

После учебы Дмитрий долгое время не занимался режиссурой, но любовь к современным текстам у него оставалась:

— Я всегда хотел ставить тексты про современников. Еще в академии у меня был замысел проекта «Бегунки» по книге одного екатеринбургского автора. История про то, как людей выводят из наркотической зависимости: как привязывают их к батареям, чтобы вывести из ломки, отпаивают бульоном, колют препараты. Это был 2007 год, я собрался делать спектакль, написал автору письмо, чтобы взять у него разрешение на постановку. А его жена мне ответила, что мужа убили, но если хотите — делайте спектакль. В этот момент во мне что-то перевернулось.

В 2016 году Дмитрий заявил о себе как режиссер спектаклем «Саша, вынеси мусор» по пьесе современного украинского драматурга Натальи Ворожбит. Постановка про любовь, быт постсоветских семей и войну в Украине вызвала резонанс не только среди профессионалов, но и зрителей.

— В Беларуси многим режиссерам легче сказать, что современной драматургии не существует. Я еще в 2012-м приносил дирекции театра «Иллюзии» Ивана Вырыпаева и предлагал как-то реализовывать. Но тогда никто не понимал, кому будет интересно слушать четыре монолога о любви, какими способами воздействует современная драматургия и как ее ставить. Ведь мы привыкли, что лавочка на сцене — улица, стол — это дом. Я постоянно приносил пьесы. У меня спрашивали: «Ты это сам хочешь поставить?» Я отвечал, что если надо, то поставлю. Поэтому спасибо нашему директору. У меня до сих пор нет больших режиссерских амбиций, но при этом режиссура мне очень интересна.

При этом Дмитрий честно признается, что режиссура дается не всегда легко.

— Я всегда нахожусь в состоянии конфликта с самим собой, всегда сомневаюсь. Считается, что режиссер — это железный человек, должен прийти и всех «построить». А мне важно не потерять момента диалога с актерами. Мы очень мало обращаем внимания на их личности, гражданскую позицию, желание что-то сказать. Поэтому, если режиссер не знает актера, а просто указывает, что надо делать так-то и так-то, для меня это неправильно.

«Режиссура — это очень легко: это как будто ты едешь на велосипеде, но вокруг все горит, и велосипед горит, и ты горишь»


Дмитрий Богославский на сцене Молодежного театра. Фото: bgmteatr.by

Сейчас Богославский совмещает три профессии — драматурга, актера и режиссера. Это более привычно для российского контекста, в Беларуси таких людей — единицы. И это, по словам Дмитрия, действительно сложно, хотя помогает переключаться.

— Это разные миры, разные способы существования. Работая актером, ты должен с любым настроением выйти на сцену, настроенный на режиссерскую задачу, донести до зрителя настроение, идею. И никого не волнует, что ты чувствуешь, что у тебя произошло. С режиссурой проще, можно сказать: «Извините, давайте не будем завтра репетировать, очень нужен выходной». Но при этом есть прекрасная шутка, что режиссура — это очень легко: это как будто ты едешь на велосипеде, но вокруг все горит, и велосипед горит, и ты горишь. Драматург вообще может сказать: сегодня я «тюленю», лежу на диване и смотрю телик.

Однажды я потерял гонорар в 5 тысяч долларов: физически не мог взять драматургический заказ, потому что надо было выполнять актерский план в родном театре. Тогда очень расстроился, а потом стал относиться к этому проще. Наш директор всегда напоминает: «Не забывайте, ребята, где лежит ваша трудовая книжка». И в этом есть своя правда. К тому же часто удается совмещать.

По словам Дмитрия, театр — это фанатизм, любовь на уровне сердца, которую не вытравишь.

— Однажды был смешной случай, связанный с совмещением драматургии и актерства. Мы поехали в Румынию на гастроли, а нашим гидом был актер румынского театра. И вот наши ребята ему говорят: так вот же, Димка Богославский, о пьесах которого вы говорили — а в Румынии идут спектакли по моим текстам. У актера случился диссонанс: многие думают, что Богославский старый еврей, а на самом деле это пацан с сигаретой и в наушниках, бегающий по улице.

Иногда Дмитрий, как и другие драматурги, попадает в неловкую ситуацию: театры не предупреждают, что поставили спектакли по его пьесам.

— Однажды бывшая одногруппница мне рассказала, что на фестивале какой-то пьяный режиссер кричал, мол, поставил «вашего Богославского» лучше всех. Пришлось разбираться. Иногда мне коллеги из Москвы пишут: «Дима, а ты в курсе, что у тебя премьера? А то вот такой-то театр славится тем, что авторов не оповещает». Смешно ведь, они дают рекламу в интернете и думают, что драматурги не узнают. Поэтому приходится раз в несколько месяцев гуглить названия своих пьес и переходить по ссылкам премьер. Один театр и вовсе предложил заключить договор с моим братом, потому что он живет в России, а потом сказал: «Ну вы же понимаете, что его имя и на афише будет?»

«Таксисты слегка странные люди — часто говорят так, будто всё знают, как жить надо, что со страной делать»


Сцена из спектакля «Человек из Подольска», который поставил Дмитрий Богославский. Фото: Татьяна Матусевич, kimpress.by

Что вдохновляет драматурга? «Неуспокоенность людей».

— Меня вдохновляет тот редкий момент, когда сталкиваешься с гражданской позицией. Когда в РТБД последний раз играли спектакль «Мабыць?» (спектакль уже не в репертуаре. — Прим. TUT.BY) про современных белорусов, на обсуждение осталось больше половины зала. Всем было важно высказаться, ценно, когда люди постоянно ищут ответы.

Вот, например, таксисты слегка странные люди — часто говорят так, будто всё знают, как жить надо, что со страной делать. А мне кажется, тот момент, когда мы многое можем высмеять, ушел. Пора задаться классическим гоголевским вопросом: «Над кем смеетесь?» Как гражданина меня раздражает, что высмеивают страну, надо думать, как изменить ситуацию, начинать с себя. Для меня надо понимать, в чем гражданская позиция драматурга. Кому-то хватает тем любви, жизни и смерти. Но для меня тема предательства сейчас звучит важнее.

Однако главное — все же семья (как и работа).

— Все творческие люди много раз слышали фразу: «Чего вы так переживаете, это всего лишь театр». Я был с ней не согласен. Но вот я стал старше, у меня появилась дочь, и я поменял свое мнение: эта фраза помогает не замкнуться в творческом мире, ведь есть вещи поважнее театра. Когда учишься, ты «варишься» четыре года в аудитории, в каких-то кубиках, черных лосинах. Потом работаешь актером, режиссером, драматургом. Но ведь надо наблюдать за жизнью, проживать ее, ведь только тогда ты сможешь о ней говорить через творчество.

Появление ребенка, признается драматург, повлияло на восприятие профессии.

— Быть отцом — это большая ответственность. Я в своих пьесах говорил о проблеме отцов и детей, но понимаю, что придется поговорить еще раз, но уже не с позиции сына. Восприятие меняется. Вот вроде еще совсем молодым я написал «Любовь людей», а после рождения ребенка моя жена написала пост в социальных сетях, что только сейчас узнала, что такое любовь. И я по глупости обиделся. А потом пришло осознание, что одно чувство перерастает в другое, становится более объемным.

«Если тебе не хватает денег на курицу, кто мешает идти работать в такси?»


Фото: kultprosvet.by

Тем, кто хочет написать пьесу, Дмитрий посоветовал бы «не думать о театре».

— Я понимаю, звучит противоречиво. Но писать пьесу нужно все же для себя и людей, писательский посыл должен быть чистым. Заезженная фраза, но «не могу молчать». Не надо думать, из какой кулисы выйдет актер или как же так ваш герой после сцены в грязи сразу переоденется в белый смокинг на балу. Этим должен заниматься режиссер. Ваша работа — сказать.

Одна из последних драматургических работ Дмитрия — инсценировка пьесы «Кандид, или Оптимизм» Вольтера для Могилевского областного театра кукол.

— Режиссер Игорь Казаков предложил режиссерский ход — переложить вольтеровский оптимизм на декларацию о правах человека. В ней очень много слов «должен», «обязан», и это наводит на странную мысль, а права ли это? Вроде как про свободу, но все должны. Для меня свобода — это безмятежность. Свобода — это как в калмыкской степи стоять. Ветер дует, а ты можешь пойти и налево, и направо. У тебя есть возможность спокойно заниматься чем ты хочешь.

На вопрос о том, что делать, если хочешь заниматься творчеством, но при этом ни в чем себе не отказывать, Дмитрий честно отвечает:

— Мы спокойно с женой едим курицу. Но если тебе не хватает денег на курицу, люби редьку или кто мешает идти работать в такси? Каждый сам делает свой выбор. Мы думаем, что американский рынок работает так: написал гениальный сценарий, положил деньги в банк и получай всю жизнь проценты, но и это не так. Надо работать, тогда все получится.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интервью TUT.BY Дмитрий рассказал, как любовь и КВН помогли ему написать первую пьесу, при каких обстоятельствах он потерял гонорара в 5 тысяч долларов и как...
 
Новости дня
Новости культуры
 
В честь первенца принца Гарри и Меган Маркл Ниагарский водопад подсветили синим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика