Растраты мэра и «золотой» бюст императора. Крупный коррупционный скандал в Минске 118 лет назад

Источник материала: Tut.by

Каждый год в Беларуси выявляются десятки случаев злоупотребления служебным положением (от рядовых чиновников до экс-вице-мэра столицы). Но масштабы меркнут в сравнении с тем, что произошло в Минске 118 лет назад. Рассказываем, как глава города закладывал в банке городские облигации, выступал за покупку Минском земель, которые уже принадлежали городу, и обманывал губернатора.



Фото с сайта: svaboda.org

«Нужна толстая дубина, чтобы разбудить это сонное царство»

В 1870 году через губернский Минск прошла железная дорога, и он стал стремительно разрастаться. Но многочисленные проблемы во многих сферах жизни города никуда не исчезли: здесь по-прежнему отсутствовали водопровод, канализация, электричество, а роль общественного транспорта выполняли извозчики.

Казалось бы, городские жители были обложены многочисленными налогами и высокими тарифами. Это подразумевало солидный приток денежных средств в городскую казну. Но бюджет города в первую очередь тратился на содержание административного аппарата: полиции, жандармерии, судебных учреждений, тюрем, расквартирование военных частей и др. На благоустройство Минска и создание социальных объектов оставалась ничтожная сумма.

Эта проблема была присуща всем провинциальным городам Российской империи. Чтобы поддерживать достойный облик города, городским управам (исполнительный орган городских дум) приходилось крутиться и искать дополнительные источники финансирования. Но минская городская управа предприимчивостью не отличалась.

В 1874 году, борясь с дефицитом бюджета, город впервые решился на запуск водопровода. Но магистральные трубы провели только под центральными улицами: на большее средств не было.

Первая расходная смета после запуска водопровода разбила все надежды на скорые перемены: на поддержание работы водопровода тратились слишком большие суммы. Поэтому строительство электростанции и проведение канализации было отложено.

«Тут на что ни посмотрите, к чему не прикоснитесь — на всем лежит печать коснения и спячки, — писал в 1889 году фельетонист Заноза в газете „Минский листок“, — Во всем и на всем замечается это отсутствие энергии, предприимчивости и инициативы. Все у нас спит дремотой и ждет, пока жареные куропатки сами в рот лететь станут. Нужен какой-нибудь сильный толчок, нужна собственно толстая дубина, чтобы разбудить это сонное царство. И тот, кто сумеет взять эту дубину, кто первый нанесет моим любимым минчанам эту затрещину, — тот будет герой!».

Спустя год этим героем стал 30-летний помещик Кароль Гуттен-Чапский, который одержит победу на очередных выборах городского головы (руководителя городской управы) и станет символом перемен в старом провинциальном Минске.

Новый мэр



Одна из центральных улиц города — Петропавловская, оборудованная электроосвещением

За время своего правления Чапский смог вывести отсталый город на новый уровень. В Минске было достроено здание городского зимнего театра (современный Купаловский театр), построена скотобойня и запущен новый вид транспорта — конка. Чуть позже, когда в городе появились телефонная и электрическая станция, был открыт ночлежный приют для бродяг, городской ломбард, амбулатория и многое другое.

Все эти, а также многие другие нововведения графа позволили ему одержать победу на последующих выборах и занимать пост городского головы рекордный для того времени срок — более 10 лет. За это время Чапский приобрел немало сторонников как среди городских жителей, так и своих коллег. Среди них были как члены городской управы (Станислав Добровольский, Феофил Гольцберг), так и гласные городской думы.

Из числа последних сторонником графа Чапского являлся известный в городе адвокат Виктор Янчевский, который горячо поддерживал начинания энергичного городского головы (Янчевский известен также как владелец особняка, в котором в 1943 году будет ликвидирован гауляйтер Беларуси Вильгельм Кубе). На заседаниях Думы он агитировал гласных голосовать за инициативы Чапского и принимал активное участие в разработке проекта запуска электростанции. Никто не мог подумать, что Виктор Янчевский станет тем человеком, который поставит точку в карьере энергичного минского мэра.

«Чапский щедро выделял деньги городу. Впрочем, в долг и под хороший для себя процент»



Здание минской городской думы и управы. Не сохранилось. Сейчас на этом месте жилой дом по улице Ленина 3. Фото: Моисей Наппельбаум

Многочисленные нововведения требовали больших вливаний в городской бюджет. Деньги на первый проект нового мэра — окончание строительства здания городского театра — управа получила, когда продала участок городской земли частному лицу. Чтобы привлечь дополнительные средства в казну, Управа начала упорядочивать налогообложения и даже отдала в аренду… лед. Глыбы, сковывавшие Свислочь зимой, использовались торговцами в погребах для охлаждения скоропортящихся продуктов.

Однако вскоре Чапский придумал, как быстро получать крупные суммы для своих проектов: он решил брать кредиты. За краткосрочные и долгосрочные банковские займы было куплено новое оборудование для водопроводной станции, отремонтированы дороги и построены деревянные мосты. Финансировал проекты и сам Чапский. Будучи богатым помещиком, он щедро выделял деньги городу. Впрочем, в долг и под хороший для себя процент.

Минск стремительно преображался, но расходы городского бюджета начали превышать доходы. Город продолжал брать кредиты в банках и ввязывался в долговую кабалу. К концу первого срока правления Чапского дефицит городского бюджета увеличился вдвое и составил более 200 тысяч рублей при валовом обороте 460 тысяч рублей.

Первой тревогу забила ревизионная комиссия, которая проверяла финансовую отчетность и ежегодные сметы о доходах и расходах города. Председатель комиссии Виктор Янчевский отмечал в докладе, что «значительное количество займов» и трудности по выплате долгов «требуют рассмотрения вопроса о более экономном расходовании городских финансов». Заключение ревизионной комиссии ставило крест на многих проектах Чапского, в том числе постройке электрической станции.

Заседания городской думы, на которых рассматривался вопрос о сокращении расходов города, стали отправной точкой в будущей вражде между Чапским и Янчевским. Аргументированные доводы председателя ревизионной комиссии разбивались о самоуверенность и упрямство городского головы. Атмосфера в городской думе накалялась. Во время одного из заседаний Чапский заявил в эмоциональном порыве, что отказывается от своего ежемесячного жалования в пользу города. Это был едва ли не единственный аналогичный случай в империи. Но все ли в деятельности Чапского было благородно?

Расследование Янчевского



Виктор Янчевский. Фото: wikimedia.org

В 1901 году Чапский готовился к избранию городским головой Минска на четвертый срок. Годом ранее он обратился к минскому губернатору Николаю Трубецкому. Городской глава собирался взять очередной кредит в размере 330 тысяч рублей, чтобы погасить расходы и предыдущие кредиты, и просил утвердить соответственное постановление думы.

Ознакомившись с документом, губернатор отметил интересную деталь: расходы, которые планировалось покрыть новым кредитом, еще не прошли ревизию комиссией городской думы. Губернатор на время отложил решение вопроса и создал при губернском правлении свою комиссию для ревизии городской управы в целом.

Тогда Чапский заявил, что 30 тысяч рублей из планируемого кредита необходимо уже в ближайшее время вложить в «переустройство водопровода, так как в противном случае нельзя ручаться за правильное водоснабжение города». Городской голова настойчиво просил утвердить кредит и обещал не тратить деньги до того, как проверка не удостоверится в правильности всех расходов. Губернатор понимал, что работа комиссии будет долгой. Поэтому он согласился и утвердил новый кредит с условием, что сумма не будет расходоваться до проверки всех расходов.

Тем временем свою работу начала думская ревизионная комиссия во главе с Виктором Янчевским. Члены комиссии несколько месяцев тщательно изучали все доходы и расходы за время прошедшего срока правления Чапского. Янчевский сразу заметил странности в ведении бухгалтерской отчетности: некоторые страницы документов были заменены на новые, на других видны свежие исправления. Но председатель комиссии был настроен решительно. То, что удалось обнаружить, стало громом среди ясного минского неба.

Электростанция и водопровод



Письмо Кароля Чапского городскому голове Мечиславу Райкевичу. 1902 г. Фото: Национальный исторический архив Беларуси

Согласно итоговому отчету управы, городская электростанция приносила городу значительный доход в 11 тысяч рублей (в 1900-м прогнозировался доход в 9 тысяч). Однако при дальнейшей проверке оказалось, что цифры дохода не подкреплены документами.

По электрической станции и водопроводу совершенно отсутствовала отчетность. Оплату с абонентов управа получала через сборщиков. Но на руках у них не было никаких квитанций. Кроме того, проверка показала, что коммунальные услуги оплачивали не все абоненты, хотя от оплаты их никто официально не освобождал. Как оказалось, электрической и водопроводной станцией заведовал один из членов управы, который мало вникал в дела предприятий. Таким образом, сборщики получали полный контроль над деньгами и сами решали, сколько полученных денег сдавать в городскую кассу.

Похожим образом обстояли дела и на водопроводной станции. Мало того, управа заставляла горожан за свой счет подключаться к городскому водопроводу, проведенному по их улицам. В случае отказа накапливалась пеня, равная ежемесячной плате за воду.

«Отсутствие должного ухода за оборудованием и запутанная финансовая отчетность превратили водопроводную и электрическую станцию в личный источник дохода некоторых членов управы», — отмечалось в докладе комиссии Янчевского.

700 рублей — за счет мэра



Проект фасада здания городского театра в Минске. 1889 г. Фото: Национальный исторический архив Беларуси

В 1898 году минское отделение Общества борьбы с заразными болезнями открыло специализированную больницу для проституток (находилась в доме Подляховского на улице Красной — теперь здесь жилой дом по адресу Красная, 8. Затем была переведена в дом Чапского по Петербургской улице — теперь Ленинградская улица. — Прим. TUT.BY). Первоначально работа больницы обеспечивалось взносами самих проституток и владельцев публичных домов. Вскоре больницей заинтересовался город, и неслучайно: председателем Общества был сам городской голова Чапский.

Управа взяла финансирование больницы на себя, однако прежние взносы с проституток продолжали взиматься. На что — определить не удалось. Здесь также мало соблюдалась четкая система отчетов и оправдательных документов.

Заведовал больницей известный минский врач, глава санитарной комиссии управы Петр Грацианов. Он активно исследовал санитарно-гигиеническое состояние города, чем принес немалую пользу его жителям. Не забывал доктор и о собственном благополучии: комиссия обнаружила, что Грацианов самовольно начислил себе дополнительное жалование в размере 400 рублей.

За время своего пребывания на посту городского головы Чапский снискал славу и уважение среди городских проституток. Причиной тому были щедрые благотворительные взносы графа, выплачиваемые им, как говорилось, из своих личных средств. На одном из документов, найденном в книгах больницы, рукой Чапского так и написано: «Выдать за мой счет». 700 рублей «за мой счет» ревизионная комиссия позже обнаружит в списке городских расходов.

Покупка Юбилейной площади



Фото с сайта: svaboda.org

Еще до того как Чапский стал активно брать кредиты, город быстро получал крупные суммы через продажу земли. Но предшественники Чапского не решались распродавать городские участки, прибегая к этому только в экстренных ситуациях.

Когда городская казна стала испытывать значительный дефицит средств, продажа городских земель стала использоваться для оплаты многочисленных кредитов. Комиссия Янчевского обнаружила факты незаконной продажи городских участков по заниженной стоимости, причем городская дума не уведомлялась о совершившихся операциях. Встречались случаи, когда документов, подтверждающих внесение оплаты за продажу земли в кассу, просто не было. Помимо продажи, совершались операции и по покупке земли. Здесь также наблюдались махинации, одна из которых стала скандальной.

В 1898 году управа решила создать еще один столичный рынок. При осмотре городских территорий оптимальным был признан частично застроенный участок Юбилейной площади (она сохранила свое название, теперь здесь сквер и здание кинотеатра «Беларусь»). Управа предложила городской думе выкупить застроенные участки площади у местных жителей и просила выделить для этого 7,5 тысячи рублей. Чапский заверял гласных думы, что это очень выгодная цена и призвал поторопиться. Дума большинством голосом согласилась. Необходимая сумма была выделена члену управы Гольцбергу. Но еще задолго до заседания думы он выкупил землю у местных жителей за 450 рублей, став ее полноправным владельцем.

Как отмечал в своем докладе Янчевский, купчую крепость (то есть официальный документ о приобретении городом земли) в документах управы он так и не нашел: даже после «покупки» земли городом она продолжала оставаться за Гольцбергом. При ревизии плана Юбилейной площади выяснился еще один нюанс: некоторые участки, которые предлагал выкупить Чапский, уже принадлежали городу.

«Граф взял городские облигации и заложил их в банке как свои собственные»



Памятник Александру II на Соборной площади

Работа ревизионной комиссии Янчевского длилась три месяца. В ходе проверки были обнаружены более сотни других случаев коррупции: игнорирование требований городской думы, умышленное сокрытие действительного состояния финансов города, подряды без проведения торгов, самовольная отдача городских средств третьим лицам, траты сверх сметы.

Был установлен факт, что в качестве поставщика пива на городские праздники без торгов и отбора выбирали пивной завод «Богемия», принадлежавший Чапскому. Даже установка памятника Александру II на Соборной площади не обошлась без подозрительно больших растрат: за бюст российского императора город заплатил 6 тысяч рублей — в 2 раза больше разрешенной суммы. Ужасал и размер городского долга, стремительно приближавшийся к цифре 1 миллион рублей.

Доклад Янчевского содержал так много нелицеприятных подробностей, что дума большинством голосов проголосовала за привлечение городского головы и членов управы к ответственности и передаче материалов проверки судебному следователю.

Вскоре свое заключение вынесла и губернская ревизионная комиссия (напомним, ее создал минский губернатор Трубецкой). Из материалов проверки следовало, что Чапский свободно распоряжался городскими деньгами. Например, граф взял городские облигации на сумму 400 тысяч рублей и заложил их в Петербургском отделении государственного банка как свои собственные, получив таким образом от банка заем в 200 тысяч рублей. Что стало потом с полученной суммой, неизвестно, так как оправдательных документов на их расходование предоставлено не было.

Губернатор Трубецкой получил результаты проверок двух комиссий, где, помимо всего прочего, признавались недействительными некоторые сверхсметные расходы города за 1898−1901 годы. Трубецкой согласился провести крупное расследования с участием судебного следователя и одновременно запретил Чапскому использовать кредит 330 тысяч рублей.

Но было уже поздно. Не дожидаясь окончания работы ревизионной комиссии и вопреки обещанию, Чапский использовал кредит и покрыл все расходы, произведенные за 1898−1901 годы.

«А о Минске мне лучше не напоминайте. Не могу»



Собственноручная подпись Кароля Чапского. 1902 г. Фото: Национальный исторический архив Беларуси

Расследование так и не дошло до суда. В 1902 году, в самый разгар скандала, губернатор Трубецкой умер, на его пост назначили Александра Мусина-Пушкина. При определении размера ущерба городу были обнаружены неточности. Но больше на своих постах «отцы города» оставаться не желали. Чапский не стал избираться на четвертый срок.

Годом ранее на вопрос журналиста газеты «Kraj» о коррупционном скандале Чапский ответил: «А о Минске мне лучше не напоминайте. Не могу… Не могу… Цифрами я отвечу всем… Убедительны только цифры. Это конструктивная вещь».

На многочисленные просьбы объясниться перед губернатором и думой Чапский отвечал одинаково: «позже». И его можно было понять: граф уже долгое время страдал от туберкулеза. Вскоре он уехал на лечение в Германию, где и умер в 1904 году.

Позже, семья графа выставит Думе счет в 200 тысяч рублей, субсидированных городу Чапским. Часть этой суммы, 104 тысячи, что подтверждались документами, Дума компенсирует в пользу осиротевших детей графа. В декабре 1906 года преследование Чапского и других членов управы было прекращено по нескольким эпизодам, связанным с выплатой кратковременных задолженностей и продажи земли. Однако многие вопросы так и остались без ответа.

980-тысячный долг, который образовался за время правления Чапского, ляжет непосильным грузом на истощенный городской бюджет и затормозит развитие Минска. Многие необходимые преобразования, в том числе проведение канализации, так и не будут осуществлены вплоть до прихода советской власти.

Но неизвестно, каким бы Минск встретил новое столетие, если бы в 1890 году в его судьбу не ворвался молодой помещик Кароль Чапский. Пытаясь обогнать свое время, Чапский приложил все свои усилия, чтобы провинциальный Минск получил шанс добиться невероятных возможностей. Алчная, беззаботная и романтичная — такой была его эпоха, жертвой которой он сам стал.