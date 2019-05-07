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В Пинске на выставке современных икон будет представлено около 50 работ с сюжетами всей библейской истории

08.05.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Как сообщили корреспонденту pinsknews.by организаторы, в Пинске состоится единственная в Брестской области выставка участников Международных мастер-классов иконописи в Новице (Польша).

В Пинске на выставке современных икон будет представлено около 50 работ с сюжетами всей библейской истории

В экспозиции «Время жизни/время смерти» будут представлены работы, созданные во время Х Международных мастер-классов иконописи, которые проходили в сентябре 2018 года в Новице. В двухнедельном пленэре приняли участие 40 художников из Польши, Украины, Литвы и Сербии.

Готовя очередной, уже десятый, Новицкий пленэр, организаторы обратились к словам, произнесенным Христом в Вифании над могилой Лазаря:

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Иоан. 11: 25-26). 

Эти слова передают смысл ежегодных новицких встреч художников, теологов, историков и критиков искусства. Обще сформулированная тема пленэра была приглашением изобразить как человеческую драму, так и перспективу вечной жизни. Формула встреч в Новице позволяет художникам обращаться к авторским решениям и свободно выбирать средства выявления сути евангельского слова, отсюда следует и стилистическое разнообразие представленных работ.

Среди представленных изображений можно найти абсолютно новые решения образов, «издревле» присутствующих в иконографии и через это закрепленных в сознании. Большинство «новицких» работ отходит от общепринятых представлений об иконе как более или менее исправно выполненной копии уже существующего образа. Не все созданные во время пленэра картины являются иконами, однако все они – свидетельство участия во встрече, сущностью которой было созерцание Божьего Слова. Несомненно, пространство «свободы» выражения расширяет степень участия во встрече абстракционистов, их работы также представлены на выставке. Участие абстракционистов дополняет спектр поиска современного языка для передачи опыта веры.

Участники Х Международных мастер-классов иконописи в Новице выбрали темой своих работ сюжеты всей библейской истории, от ветхозаветных времен до эпохи Нового Завета, попрания смерти на кресте и Вознесения. На выставке представлено около 50 икон, в том числе изображения “Изгнание из рая”, “Потоп”, “Жертва Авраама”, “Переход через Красное море”. Наряду с работами на страстные темы находятся работы, представляющие присутствие Христа Воскресшего, а также сцены исцелений.

К выставке подготовлен послепленэрный каталог, который, помимо репродукций, содержит также важные для введения в тематику мастер-классов тексты А. Фомы Бильки и кс. Артура Алексеюка (Христианская теологическая академия в Варшаве).

Выставка “Время жизни/Время смерти” презентовалась в Окружном музее в Новом Сонче (сентябрь/октябрь 2018), Национальном музее имени А. Шептицкого во Львове (октябрь/декабрь 2018), Музее Варшавской архиепархии (февраль/март 2019), Художественной галерее Университета культуры и искусства в Минске (март 2019), Музее Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули в Могилеве (апрель/май 2019).

  • Что: открытие выставки «Время жизни/время смерти».
  • Когда: 14 мая в 16.00.
  • Где: Музей Белорусского Полесья (Пинск, ул. Ленина, 22).
  • Вход свободный.

Спешите в музей! Экспозиция продлится до 2 июня!


В Пинске на выставке современных икон будет представлено около 50 работ с сюжетами всей библейской истории
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У 2015 годзе выстава «Святочныя іконы» працавала ў Музеі Беларускага Палесся.

У 2016 годзе ў Музеі Беларускага Палесся працавала выстава «Прыпавесці», на якой былі прадстаўлены сучасныя іконы.

Работы ўдзельнікаў Міжнародных майстар-класаў іканапісу былі прадстаўлены ў Музеi Беларускага Палесся ў 2018 годзе.

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