В Шотландии лабрадор родился с деформацией позвоночника. Хозяева делают все, чтобы ему помочь

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В шотландском городе Мастрик живет семилетний лабрадор по кличке Альфи. Он родился с деформацией позвоночника, из-за которой с трудом мог ходить. Ветеринары советовали усыпить пса, но его хозяева были против. Они решили сделать все, чтобы Альфи мог наслаждаться жизнью. Пес посещает сеансы гидротерапии и даже получил специальный каркас с колесами, который помогает ему передвигаться.