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В Шотландии лабрадор родился с деформацией позвоночника. Хозяева делают все, чтобы ему помочь

08.05.2019 14:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В шотландском городе Мастрик живет семилетний лабрадор по кличке Альфи. Он родился с деформацией позвоночника, из-за которой с трудом мог ходить. Ветеринары советовали усыпить пса, но его хозяева были против. Они решили сделать все, чтобы Альфи мог наслаждаться жизнью. Пес посещает сеансы гидротерапии и даже получил специальный каркас с колесами, который помогает ему передвигаться.

 
 
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Пес посещает сеансы гидротерапии и даже получил специальный каркас с колесами!
 
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