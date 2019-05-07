Принц Гарри и Меган показали новорожденного сына

Источник материала: Tut.by

По словам Меган, у малыша очень спокойный характер, передает BBC .





Малыш был завернут в светлое покрывало. Представляя его публике, Меган сказала, что у сына спокойный темперамент:

— Это мечта.

Оба родителя засмеялись, и принц Гарри пояснил:

— Не знаю, от кого это у него.





Меган заметила, что рождение малыша — это чудо.

— Со мной теперь два лучших парня в мире. Я счастлива.

Мальчик появился на свет рано утром 6 мая и стал для пары первым ребенком. Малыш здоров и весит 3,26 килограмма.

Принц Гарри сказал, что они оба «абсолютно взволнованы», и поблагодарил подписчиков за поддержку во время беременности. Он отметил, что у Меган и ребенка дела идут «невероятно хорошо».

С именем для ребенка супруги пока не определились.

Сын Гарри и Меган станет седьмым в очереди на престол. Первый в этом списке — принц Чарльз (старший сын Елизаветы II), за ним — принц Уильям (старший сын принца Чарльза), после — пока маленький принц Джордж (старший сын принца Уильяма).