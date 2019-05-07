ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Принц Гарри и Меган показали новорожденного сына

08.05.2019 15:29 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По словам Меган, у малыша очень спокойный характер, передает BBC.


Малыш был завернут в светлое покрывало. Представляя его публике, Меган сказала, что у сына спокойный темперамент:

— Это мечта.

Оба родителя засмеялись, и принц Гарри пояснил:

— Не знаю, от кого это у него.


Меган заметила, что рождение малыша — это чудо.

— Со мной теперь два лучших парня в мире. Я счастлива.

Мальчик появился на свет рано утром 6 мая и стал для пары первым ребенком. Малыш здоров и весит 3,26 килограмма.

Принц Гарри сказал, что они оба «абсолютно взволнованы», и поблагодарил подписчиков за поддержку во время беременности. Он отметил, что у Меган и ребенка дела идут «невероятно хорошо».

С именем для ребенка супруги пока не определились.

Сын Гарри и Меган станет седьмым в очереди на престол. Первый в этом списке — принц Чарльз (старший сын Елизаветы II), за ним — принц Уильям (старший сын принца Чарльза), после — пока маленький принц Джордж (старший сын принца Уильяма).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Малыш был завернут в светлое покрывало. Представляя его публике, Меган сказала, что у сына очень спокойный темперамент.
 
Новости дня
Новости культуры
 
В Пинском районе стартовал конкурс работающей молодёжи «Молод, здоров, успешен-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика