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Принц Гарри и Меган показали новорожденного сына
08.05.2019 15:29 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По словам Меган, у малыша очень спокойный характер,
Малыш был завернут в светлое покрывало. Представляя его публике, Меган сказала, что у сына спокойный темперамент:
— Это мечта.
Оба родителя засмеялись, и принц Гарри пояснил:
— Не знаю, от кого это у него.
Меган заметила, что рождение малыша — это чудо.
— Со мной теперь два лучших парня в мире. Я счастлива.
Мальчик
Принц Гарри сказал, что они оба «абсолютно взволнованы», и поблагодарил подписчиков за поддержку во время беременности. Он отметил, что у Меган и ребенка дела идут «невероятно хорошо».
С именем для ребенка супруги пока не определились.
Сын Гарри и Меган станет седьмым в очереди на престол. Первый в этом списке — принц Чарльз (старший сын Елизаветы II), за ним — принц Уильям (старший сын принца Чарльза), после — пока маленький принц Джордж (старший сын принца Уильяма).
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Малыш был завернут в светлое покрывало. Представляя его публике, Меган сказала, что у сына очень спокойный темперамент.
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