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Летающая белка, дерущиеся тигры и позитив после купания. Подборка фотографий животных
09.05.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Можно вечно смотреть, как горит огонь, течет вода… А еще можно постоянно смотреть на животных и умиляться от того, как они воей непосредственной реакции похожи на людей. Агентство caters news выкладывает выкладывает в своем
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Можно вечно смотреть, как горит огонь, течет вода… А еще можно постоянно смотреть на животных и умиляться от того, как они воей непосредственной реакции похожи на...
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