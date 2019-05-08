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Летающая белка, дерущиеся тигры и позитив после купания. Подборка фотографий животных

09.05.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Можно вечно смотреть, как горит огонь, течет вода… А еще можно постоянно смотреть на животных и умиляться от того, как они воей непосредственной реакции похожи на людей. Агентство caters news выкладывает выкладывает в своем инстаграме самые невероятные фотографии животных. Собрали для вас лучших из них.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Caters News Agency (@caters_news) 25 Апр 2019 в 2:01 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Caters News Agency (@caters_news) 24 Апр 2019 в 12:12 PDT

 
 
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Можно вечно смотреть, как горит огонь, течет вода… А еще можно постоянно смотреть на животных и умиляться от того, как они воей непосредственной реакции похожи на...
 
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