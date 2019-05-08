Летающая белка, дерущиеся тигры и позитив после купания. Подборка фотографий животных

Источник материала: Tut.by

Можно вечно смотреть, как горит огонь, течет вода… А еще можно постоянно смотреть на животных и умиляться от того, как они воей непосредственной реакции похожи на людей. Агентство caters news выкладывает выкладывает в своем инстаграме самые невероятные фотографии животных. Собрали для вас лучших из них.