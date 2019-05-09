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В Японии вышел комикс о Великой Отечественной. Его перевели на белорусский
10.05.2019 12:08 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Японский художник и иллюстратор Кейто Коуме (Keito Koume) начал
Манга — это японские комиксы.
Ниже — оригинал комикса.
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Японский художник и иллюстратор Кейто Коуме начал издавать мангу по мотивам книги «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич и выложил в открытый доступ первую...
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