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Два огромных черных медведя подрались на заднем дворе американца. Он снял это на видео
10.05.2019 15:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Каждый, наверное, хотя бы один раз становился свидетелем соседских разборок во дворе. А вот мужчина из США увидел на своей лужайке дерущихся огромных черных медведей. Американец записал поединок на видео и близко к косолапым решил не подходить. Немудрено — черные медведи вырастают до двух метров в высоту и весят до 300 кг!
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