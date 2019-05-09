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Война в японских комиксах и сказке. Могилевчанка работает над необычным проектом

10.05.2019 16:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мангу и сказку по истории Великой Отечественной войны создает могилевчанка Владислава Побрызгаева. Она автор книги «Коты-пожарные», ремейка «Котов-воителей» Эрин Хантер. Сюжет и иллюстрации уже готовы, пишет Mogilevnews.by.


Рисунок Владиславы Побрызгаевой. Фото: mogilevnews.by

— Проект по Великой Отечественной войне был задуман давно, — рассказывает Владислава Побрызгаева. — Через фан-группу сайта «Коты-воители» я познакомилась с девушкой Анастасией из Ростова-на-Дону, которая учится в колледже на эколога, отлично рисует и сочиняет. Прочитав о моих котах-пожарных, она предложила новый формат работы — манга комиксы.

Через этот жанр, говорит могилевчанка, доступный и интересный для молодежи, можно просто и увлекательно рассказать детям и подросткам о событиях войны.

— Называться комикс и сказка будут «Уголек. Разбитые мечты». Главным героем, как и в историях о котах-пожарных, будет кот Уголек, а также его друг Ежевика и возлюбленная Сияние. В основу легла реальная фронтовая история любви.

Комикс и сказка появятся в фан-группе сайта «Коты-воители», также их можно будет прочесть в группе МЧС Могилевской области. В планах Владиславы — выпуск манги и сказки о героях в печатном виде.

 
 
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Автор считает, что через этот жанр можно просто и увлекательно рассказать детям и подросткам о событиях войны.
 
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