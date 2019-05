В Новой Зеландии тракторист гулял с собаками и сделал находку, которой миллионы лет

Источник материала: Tut.by

Тракторист Майкл Джонстон из Новой Зеландии выгуливал собак своего начальника у реки Кьебурн. Неожиданно он увидел в глине странные следы, которые обнажились после сильного наводнения 2018 года, пишет Stuff.

Поскольку следы были очень большими (примерно 30 на 30 сантиметров) Майкл решил, что они могли принадлежать какой-то вымершей птице и написал в фейсбуке сотрудникам местного музея естественных наук.

Надев маску с трубкой и гидрокостюм, помощник куратора музея Кейн Флери исследовал это место и обнаружил под водой идеально сохранившиеся следы (всего семь отпечатков).

Как выяснили ученые, эти следы принадлежали птице моа. Она обитала в Новой Зеландии до 1500-х годов, но из-за своего внешнего вида (роста до трех метров в высоту и отсутствия крыльев) стала легкой добычей для местных жителей.

