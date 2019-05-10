В Новой Зеландии тракторист гулял с собаками и сделал находку, которой миллионы лет

Источник материала: Tut.by

Тракторист Майкл Джонстон из Новой Зеландии выгуливал собак своего начальника у реки Кьебурн. Неожиданно он увидел в глине странные следы, которые обнажились после сильного наводнения 2018 года, пишет Stuff.



Фото: Kane Fleury/Otago Museum

Поскольку следы были очень большими (примерно 30 на 30 сантиметров) Майкл решил, что они могли принадлежать какой-то вымершей птице и написал в фейсбуке сотрудникам местного музея естественных наук.

Надев маску с трубкой и гидрокостюм, помощник куратора музея Кейн Флери исследовал это место и обнаружил под водой идеально сохранившиеся следы (всего семь отпечатков).

Как выяснили ученые, эти следы принадлежали птице моа. Она обитала в Новой Зеландии до 1500-х годов, но из-за своего внешнего вида (роста до трех метров в высоту и отсутствия крыльев) стала легкой добычей для местных жителей.

Yesterday we heard from Haasts' eagle and today it is the moa! All species of moa became extinct within a few centuries of humans arrival to Aotearoa, but we can hear the giant bird’s call today thanks to the team at @Te_Papa pic.twitter.com/EUaXg973oj — Morning Report (@NZMorningReport) 7 мая 2019 г.

По мнению профессора Юэн Фордис из факультета геологии Университета Отаго, речь идет о находке, возраст которой — миллионы лет.

Чтобы изъять из реки все отпечатки, ученые — с разрешения властей и местных землевладельцев — временно изменили русло реки и откачали воду. В случае успеха отпечатки будут выставлены на всеобщее обозрение.