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В Новой Зеландии тракторист гулял с собаками и сделал находку, которой миллионы лет
11.05.2019 11:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тракторист Майкл Джонстон из Новой Зеландии выгуливал собак своего начальника у реки Кьебурн. Неожиданно он увидел в глине странные следы, которые обнажились после сильного наводнения 2018 года,
Поскольку следы были очень большими (примерно 30 на 30 сантиметров) Майкл решил, что они могли принадлежать какой-то вымершей птице и написал в фейсбуке сотрудникам местного музея естественных наук.
Надев маску с трубкой и гидрокостюм, помощник куратора музея Кейн Флери исследовал это место и обнаружил под водой идеально сохранившиеся следы (всего семь отпечатков).
Как выяснили ученые, эти следы принадлежали птице моа. Она обитала в Новой Зеландии до 1500-х годов, но из-за своего внешнего вида (роста до трех метров в высоту и отсутствия крыльев) стала легкой добычей для местных жителей.
По мнению профессора Юэн Фордис из факультета геологии Университета Отаго, речь идет о находке, возраст которой — миллионы лет.
Чтобы изъять из реки все отпечатки, ученые — с разрешения властей и местных землевладельцев — временно изменили русло реки и откачали воду. В случае успеха отпечатки будут выставлены на всеобщее обозрение.
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Тракторист Майкл Джонстон из Новой Зеландии выгуливал собак своего начальника у реки Кьебурн. Неожиданно он увидел в глине странные следы, которые обнажились...
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