9 мая ў Шаркаўшчыне прайшоў урачысты мітынг, прысвечаны 74 гадавіне Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне

Источник материала: Клiч Радзiмы

9 мая — день нашей радости и гордости, день бессмертной славы и светлой памяти героев.

С каждым новым десятилетием это событие приобретает особую значимость, становится бессмертным. В нашем районе в день праздника и накануне прошли митинги с возложением цветов к памятникам и обелискам, чествования ветеранов. Кажется, что сама земля салютует большому празднику белыми и розовыми облаками садов, алыми тюльпанами, желтыми нарциссами.

Великая Отечественная война унесла с собой более 27 миллионов жизней, оставила после себя в руинах целые города и поселки, принесла много горя. Длилась она 1418 дней и ночей. Но, несмотря ни на что, наш народ выстоял и победил!

В памяти шарковчан навсегда останется подвиг воинов 44-й мотострелковой бригады первого танкового корпуса под командованием гвардии полковника Халаева, которая 1 июля 1944 года освободила наш Шарковщинский край.

Никогда не забудут жители Германович бойцов 1406-го зенитно-артиллерийского полка 166-й стрелковой дивизии, которые ценой своей жизни освободили поселок от немецко-фашистских захватчиков. Прославились своими боевыми действиями капитаны Сергей Михайлович Прохоров и Макар Иванович Клюйко, старший лейтенант Михаил Александрович Дерябин. Сегодня их именами названы улицы агрогородка.

За годы Великой Отечественной войны гитлеровскими оккупантами было сожжено 209 городов и районных центров, 3200 деревень. В Шарковщинском районе фашисты расстреляли и заживо сожгли жителей деревень Куштали, Свилы, Трабовщина, Строна, Журавовщина, Станиславова и другие.

За время оккупации враг уничтожил свыше 2-х тысяч мирных жителей нашего района, 400 воинов-шарковчан не вернулись с полей сражений. Память о тех, кто принес мир человечеству, всегда будет жить в сердцах благодарных потомков.

На торжественном мероприятии, которое началось в райцентре утром на площади Ленина, присутствовали руководство района, узники фашистских концлагерей, ветераны труда, представители духовенства, руководители и представители трудовых коллективов, родственники погибшего сержанта Михаила Васильевича Панфилова.

С поздравительной речью к участникам митинга обратился глава района Дмитрий Михайлович Ломако:

— Этот день стал символом национальной гордости, воинской славы и доблести нашей Родины. Время навсегда сохранит в памяти героизм, несгибаемое мужество и отвагу советских воинов. Мы никогда не забудем победоносное шествие Советской Армии по странам Европы, водружение Красного Знамени над Рейхстагом в Берлине и великий парад победы.

Каждый третий белорус погиб в этой кровопролитной войне, не обошла она и Шарковщинский район. Несмотря на боль и потери, наш регион в послевоенные годы восстанавливался, развивался и процветал благодаря самоотверженному труду, силе духа и патриотизму наших отцов, дедов и прадедов. Их героические свершения и в настоящее время продолжают оставаться для нас примером и опорой в жизни.

К сожалению, время неумолимо. Всё меньше и меньше остается живых свидетелей той кровопролитной войны. На сегодняшний день в нашем районе проживает два ветерана войны и 17 узников фашистских концлагерей.

Искренне желаю поколению победителей долголетия, здоровья и внимания близких и родных людей. Вечная память всем, кто погиб в сражениях Великой Отечественной, и тем фронтовикам, которые не дожили до сегодняшнего праздника! От всего сердца хочу пожелать всем здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах царит любовь и радость. Мирного неба над головой. С праздником! С Днем Победы!

— Этот праздник, как никакой другой, трогает до глубины души и объединяет всех нас, — отметил в своем выступлении председатель Шарковщинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Василий Саввич Протас. — Сегодня мы вспоминаем и чествуем тех, кто в тяжелых испытаниях на фронте и в тылу, не щадя себя, завоевал Победу и подарил нам возможность жить, трудиться, растить детей, уверенно смотреть в будущее. Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла! Счастья, здоровья, долгих лет жизни! Каждый новый день пусть дарит спокойствие и радость. Пусть вас всегда окружают любовь, уважение и забота близких!

Свои слова признательности ветеранам Великой отечественной войны высказала представитель районного Совета ветеранов Даниила Владимировна Жингель, которая поздравила всех с 74-й годовщиной Великой Победы и пожелала всем мира и добра.

От имени молодого поколения выступил председатель Молодежной палаты района, учащийся 10-го класса Великосельской ДС-СШ Вадим Матяс. Юноша поблагодарил ветеранов за Победу, за то, что они дали возможность жить в свободной стране нынешнему поколению, учиться, трудиться и создавать свои семьи.

После чего от имени благодарных потомков узникам фашистских концлагерей дети вручили цветы и сувениры.

Светлую память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания и троекратным оружейным салютом, были возложены венки и цветы к памятнику погибшим воинам.

Музыкально-театрализованную программу под названием «Поезд Победы» представили творческие коллективы районного Центра культуры, районной детской школы искусств и самодеятельные артисты района. Песни военных лет сделали праздник по-настоящему трогательным и запоминающимся. Яркие музыкальные номера порадовали слушателей теплотой и задушевностью исполнения.

Люди радовались общему празднику Победы. Каждого переполняли гордость за нашу великую страну, любовь к родному краю, чувства бескрайней благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны за их мужество.

Финальным аккордом стал танцевальный флешмоб «Под мирным небом моей Беларуси!», который подготовили учащиеся школ городского поселка.

Великая Отечественная война — это наша неутихающая боль. Сколько бы ни прошло времени, в памяти людей будут жить беспримерный подвиг, мужество, героизм каждого солдата и офицера, партизана и подпольщика, труженика тыла, всех, кто, не жалея своей жизни, выполнял долг и защищал Родину.

Елена АНАНИЧ.