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Не только чучела, но и живые птицы. Сойки свили гнездо под окном музея в Полоцке

11.05.2019 16:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посетители Природно-экологического музея в Полоцке теперь могут увидеть не только чучела птиц, но и живых пернатых — прямо под окном бывшей водонапорной башни, где размещается учреждение, свили гнездо сойки. Об этом сообщает сайт учреждения культуры.


Фото: polotsk.museum.by

Большинство птиц строит гнезда в апреле — начале мая. Лесные пернатые гнездятся на деревьях, кустарниках, иногда — на траве. Городские же птицы вынуждены делать гнезда среди бетона, стекла и стали. Зачастую это крыши заброшенных построек. Но иногда пернатые селятся в неожиданных местах. Так и случилось в Природно-экологическом музее, под окном которого свила гнездо пара соек.


Фото: polotsk.museum.by

Сойка обычно гнездится в хвойных и смешанных лесах, но в последнее время ее все чаще можно заметить в городах.

«Наши сойки оказались исключительно смелыми — даже постоянные экскурсии не изменили их планов по строительству гнезда. Приглашаем к нам полюбоваться счастливой крылатой парой», — приглашают в музее.


Фото: polotsk.museum.by
 
 
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Сойка обычно гнездится в хвойных и смешанных лесах, но в последнее время ее все чаще можно заметить в городах.
 
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