|
Не только чучела, но и живые птицы. Сойки свили гнездо под окном музея в Полоцке
11.05.2019 16:50 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посетители
Большинство птиц строит гнезда в апреле — начале мая. Лесные пернатые гнездятся на деревьях, кустарниках, иногда — на траве. Городские же птицы вынуждены делать гнезда среди бетона, стекла и стали. Зачастую это крыши заброшенных построек. Но иногда пернатые селятся в неожиданных местах. Так и случилось в Природно-экологическом музее, под окном которого свила гнездо пара соек.
Сойка обычно гнездится в хвойных и смешанных лесах, но в последнее время ее все чаще можно заметить в городах.
«Наши сойки оказались исключительно смелыми — даже постоянные экскурсии не изменили их планов по строительству гнезда. Приглашаем к нам полюбоваться счастливой крылатой парой», — приглашают в музее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сойка обычно гнездится в хвойных и смешанных лесах, но в последнее время ее все чаще можно заметить в городах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)