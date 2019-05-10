Не только чучела, но и живые птицы. Сойки свили гнездо под окном музея в Полоцке

Источник материала: Tut.by

Посетители Природно-экологического музея в Полоцке теперь могут увидеть не только чучела птиц, но и живых пернатых — прямо под окном бывшей водонапорной башни, где размещается учреждение, свили гнездо сойки. Об этом сообщает сайт учреждения культуры.



Фото: polotsk.museum.by

Большинство птиц строит гнезда в апреле — начале мая. Лесные пернатые гнездятся на деревьях, кустарниках, иногда — на траве. Городские же птицы вынуждены делать гнезда среди бетона, стекла и стали. Зачастую это крыши заброшенных построек. Но иногда пернатые селятся в неожиданных местах. Так и случилось в Природно-экологическом музее, под окном которого свила гнездо пара соек.



Фото: polotsk.museum.by

Сойка обычно гнездится в хвойных и смешанных лесах, но в последнее время ее все чаще можно заметить в городах.

«Наши сойки оказались исключительно смелыми — даже постоянные экскурсии не изменили их планов по строительству гнезда. Приглашаем к нам полюбоваться счастливой крылатой парой», — приглашают в музее.



Фото: polotsk.museum.by