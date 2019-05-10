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В России по крышам гаражей гуляла корова. И это не шутка

11.05.2019 17:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители российского города Серова (Свердловская область) сняли на видео, как по крышам гаражей гуляет корова. Ролик был опубликован в группе «Это Серов, детка!» во «ВКонтакте».

Что понадобилось животному на крыше, так и осталось неизвестным.

Один из комментаторов предположил, что рядом с гаражами мог находиться подъем, по которому она поднялась наверх.

 
 
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Жители российского города Серова (Свердловская область) сняли на видео, как по крышам гаражей гуляет корова.
 
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