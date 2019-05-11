Столб воды протянулся до самых облаков: в Сингапуре засняли редкое природное явление

Источник материала: Tut.by

В Сингапуре очевидец снял на видео движение огромного водяного столба. Он возник в море и медленно достиг суши, вскоре после чего исчез. За этим последовал сильный ливень. Водяной столб — редкое явление, которое напоминает обычный смерч, но практически сразу же прекращается, выходя на сушу.