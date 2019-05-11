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Столб воды протянулся до самых облаков: в Сингапуре засняли редкое природное явление
12.05.2019 09:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сингапуре очевидец снял на видео движение огромного водяного столба. Он возник в море и медленно достиг суши, вскоре после чего исчез. За этим последовал сильный ливень. Водяной столб — редкое явление, которое напоминает обычный смерч, но практически сразу же прекращается, выходя на сушу.
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Редкое явление можно было наблюдать на протяжении 20 минут.
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