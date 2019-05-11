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Лукашенко держит стул, Путин упал на льду, Обама и мухи. Забавные ситуации с участием политиков

12.05.2019 09:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно Владимир Путин провел хоккейный матч, в котором забросил целых 10 шайб. После триумфальной игры президент России проехал круг почета, на котором оказался ковер. Запнувшись, Путин упал, а мы решили вспомнить, в какие забавные ситуации попадали другие главы государств: Обама борется с мухами, Буш — с дождевиком, а на Меркель случайно опрокинули 5 бокалов с пивом.

 
 
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